Sony, BRAVIA OLED TV ve yeni 4K HDR TV’lerini tanıttı

Sony, yeni televizyonları BRAVIA OLED TV ve diğer yeni 4K HDR TV modellerini tanıttı.

Sony Eurasia, İstanbul Marriott Hotel Şişli’de gerçekleştirdiği özel basın etkinliğinde yeni televizyonları BRAVIA OLED TV ve diğer yeni 4K HDR TV modellerini tanıttı. Tanıtımda Sony Türkiye Genel Müdürü Tatsuo Takahashi ve televizyon ürün müdürü Buket Türkay, BRAVIA OLED TV’nin televizyon dünyasına getirdiği yenilikleri ve tasarım detaylarını anlattı.

Sony BRAVIA OLED TV, diğer modellere göre çok daha geniş bir 4K HDR görüntü zenginliği vaat ediyor. Televizyondaki Sony X1 Extreme teknolojisi sayesinde üstün OLED resim kalitesi, en gerçekli haliyle sunuluyor.

OLED’deki 8 milyonu aşkın kendiliğinden aydınlanan piksel sayesinde A1E serisi, dikkat çekici siyahlar, özgün renkler, hiçbir bulanıklığın görülmediği resim ve geniş izleme açısı ile önemli şekilde zenginleştirilmiş bir görsel deneyim sunuyor. X1 Extreme, çok büyük sayıda pikseli kesin şekilde kontrol ederek OLED’in muhteşem 4K HDR resim sunma yeteneğini genişletiyor.

BRAVIA OLED TV’de dünyada ilk kez ses sistemi ile görüntü sistemi birleşiyor. Yepyeni bir deneyim yaşatan Acoustic Surface™ (Akustik Yüzey) teknolojisi ile çoğu TV hoparlörünün aksine, ses ekranın tamamından geliyor. Sonuç olarak, ortaya dikkati görüntüden dağıtmayan eşsiz ve bir standsız bir tasarım çıkıyor.

BRAVIA OLED’in inovasyonları, olağanüstü görüntü performansıyla da sınırlı değil. A1E serisi, dünyanın ekran üzerinden etkileyici kalitede ses sunabilen ilk büyük ekranlı TV’si olma özelliğini taşıyor. Sony, OLED’de arkadan aydınlatmanın bulunmamasından yararlanarak, sesi doğrudan ekrandan yayabilecek yeni Acoustic Surface™ teknolojisini geliştirdi. Bu teknoloji, görüntünün ve sesin geleneksel TV’lerde elde edilemeyecek şekilde kusursuz bileşimine imkân tanıyor. Bu, aynı zamanda kenarlarda bile geniş bir ses ve görüntü senkronizasyonu üretiyor. OLED’in sıra dışı genişlikteki izleme açısıyla birlikte, A1E serisi izleme pozisyonundan bağımsız olarak benzersiz deneyim yaşatıyor.

4K HDR yelpazesi genişledi

Sony’nin etkinlikte tanıttığı yeni 4K HDR televizyonlar, daha geniş parlaklık aralığı ve daha yüksek kontrast sunmak üzere tasarlandı. Yeni BRAVIA TV’ler, eşsiz görüntü işlemcileri ve görüntüleme cihazları kombinasyonu ile 4K HDR (Yüksek Dinamik Aralık) içeriklerden en iyi şekilde yararlanıyor.

HDR dünyası, video aktarma hizmetleri, 4K UHD Blu-ray ve son olarak da PlayStation®4 oyunlarının sunulması ile büyük bir genişleme gösterdi. Şimdi ise, doğru görüntü işleme teknikleri, tam da film yapımcıları veya oyun geliştiricilerin istediği gibi baş döndürücü bir görüntü sunulmasında önemli bir rol oynuyor. Sony’nin 4K HDR Processor X1™ Extreme’in muhteşem doku, derinlik, renk ve kontrast ile gerçek yaşamı aratmayan resim üretme yeteneği ile HDR alanında gerçekleştirdiği ciddi atılım geniş bir çevrenin övgüsünü kazanmıştı. Sony, yeni TV serisi ile, 4K HDR Processor X1™ Extreme’in gücünü daha da geniş bir kitleye ulaştırıyor.

Yeni X93E serisi, X1 Extreme Processor’un yanında, Slim Backlight Drive’a kıyasla daha hassas ve doğru yerel karartma kontrolüne imkân veren gelişmiş LED arkadan aydınlatma teknolojisi Slim Backlight Drive+‘a sahip. Quad-edge LED yapısı ve X-tended Dynamic Range™ PRO yerel karartma ve aydınlatma teknolojisi ile, üstün parlaklık ve istisnai kontrast sağlıyor, hatta geleneksel LED TV’lerin XDR kontrastının 10 katını sunuyor.

BRAVIA OLED ve Yeni 4K HDR TV serisi, Sony’nin eşsiz teknolojileri ile eşleştirildiğinde görsel deneyimi daha da zenginleştiren Dolby Laboratories’in HDR formatı Dolby Vision™’ı da destekliyor ve yeni geliştirilmiş 4K HDR Processor X1 gibi Sony’ye özgü teknolojileri de içinde barındırıyor. (Basın bülteninden derlenmiştir)