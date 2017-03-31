Sony, CinemaCon’da 4K RGB lazer projektör prototipini tanıttı

Sony Digital Cinema 4K, merakla beklenen yeni nesil 4K RGB lazer projeksiyon sisteminin prototipini tanıtmak için 27-30 Mart tarihleri arasında düzenlenen CinemaCon’da yerini aldı.

CinemaCon ziyaretçileri, Pompeian Balo Salonu I – Gezi Alanında saat başı yapılan tanıtımlarla, 4K lazer projeksiyonun gelecek prototipiyle tanışma fırsatına sahip oldu.

Yüksek parlaklığa sahip sistem, birinci nesil lazer projektörlerini oldukça aşan ekran kontrast oranlarıyla, muhteşem doğallıkta 4K görüntüler sunuyor. Sektör lideri bir kontrast oranı sunan, Sony SRX-R500 serisi 4K projeksiyon çözümleri Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ready özelliğine sahip.

Etkileyici derecede parlak ekran vurguları ve genişletilmiş düşük ışıklı gölge ayrıntıları sunan HDR, sinematik sunumları hiç olmadığı kadar gerçekliğe yaklaştırıyor. Sony’nin güncel yüksek kontrastlı SRX-R500 Serisi projektörleri halihazırda “HDR ready” özelliğine sahip olsa da RGB lazer ışık kaynağının sunumu, uygun şekilde yönetilen 4K HDR içeriğin daha geniş bir renk alanıyla (gam) yansıtılması fırsatını da ortaya çıkarıyor ve sinemaseverlerin izleme deneyimini daha da zenginleştiriyor.

4K RGB lazer projeksiyon sistemi prototipinde, tek bir lens yoluyla 4K çözünürlüğe sahip iki görüntüyü aynı anda görüntüleyen, eşsiz bir optik sistem bulunuyor. Bu özellik, izleyicilerin akıcı, gözü yormayan 3D görüntülerin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Bu çözüm, sinema operatörlerinin birçoğu tarafından ticari açıdan tercih edilen düşük maliyetli tek kullanımlık camlarla, mevcut gümüş perdelerde minimum düzeyde veya hiç beneksiz 3D sunuma olanak sağlıyor.

Avrupa ve Amerika Sony Digital Cinema 4K Çözümleri Başkan Vekili David McIntosh şu açıklamayı yaptı: “Her zaman lazeri doğru şekilde ve doğru zamanda yapacağımız konusunda ısrarcı olduk.

VPF sonrası bir dünyada, lazer projeksiyon her sinema sahibi için önemli bir yatırımdır. Lazerin ekonomik ve teknik performans açısından iyileşmesini bekliyorsanız şimdi tekrar düşünmenin tam zamanı; müşterilerimizin CinemaCon’da bu yıl bizden gördüklerinden gerçekten çok etkileneceğine eminiz.”

Sony ayrıca, yakın zamanda (Aralık 2016 CineAsia’da), fosfor teknolojisine dayalı, tamamlayıcı bir 4K lazer aydınlatmalı projeksiyon çözümü tanıttı. Ürün, beğenilen Sony SRX-R515P gibi yüksek görüntü kalitesi ve kontrast sunuyor ve ek olarak lazer ışık kaynağıyla, Yüksek Dinamik Aralık özellikli projektör ayrıca 3D sunum için Sony’nin eşsiz çift lens sistemini kullanıyor.

CinemaCon boyunca Sony lazer tanıtımları için kullanılan tüm ses çözümleri Alcons Audio tarafından sağlandı.

CinemaCon’da, Sony temsilcileri lazerin her ekran boyutu için SRX-R500 Serisi yüksek parlaklık özellikli (60.000 lümene kadar) 4K projeksiyon çözümleri portföyünü nasıl tamamladığını da ele aldı. Tüm Sony projektörler, en büyük PLF (Premium Büyük Format) ekranlarda bile kolay bakım ve oldukça cazip mülkiyet maliyetleriyle ve inanılmaz eğlence deneyimleri için en yüksek kontrast oranlarından biriyle sektöründe lider görüntü kalitesi sunuyor. Her SRX-R500 Serisi projektörde bulunan güvenilir HPM (Yüksek Basınçlı Cıva) çok lambalı dizi, “karanlık ekran” kesintilerine ilişkin riski ortadan kaldırarak gösterimin devamlılığını güvence altına alıyor. Performans sırasında bir lamba arızalansa bile sunum, izleyicinin gösterimden aldığı zevki bozmadan, biraz daha düşük parlaklıkla devam eder.