Sony, IFA 2017’de yeni ‘akıllı’larını tanıttı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen IFA 2017 fuarında Sony, yeni akıllı telefonlarını tanıttı: Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XA1 Plus.

Sony, IFA 2017 fuarında yeni amiral gemisi Xperia XZ1’in yanında XZ1 Compact ve XA1 Plus’ı tanıttı. Tasarım olarak Xperia XZ1, tek parça alüminyumdan üretilmiş bir metal tasarım ile geliyor. Telefonun her iki kenarında da yuvarlatılmış hatlar bulunuyor. Xperia XZ1 Compact ise cam fiber sentetik plastik malzeme ile hafiflik hissini güzel bir şekilde sunuyor. XA1 Plus ise geçtiğimiz sene piyasaya sürülen XA serisi ile aynı tasarım ile geliyor.

Ekran olarak XperiaXZ1, 5.2 inç Full HD HDR ekran ile geliyor. Piyasada bulunan ve tanıtılan diğer amiral gemilerine göre daha küçük ve düşük çözünürlüklü bir ekran ile gelmesine karşın Xperia XZ1’de bulunan HDR desteği ile Amazon Prime ve Netflix gibi servislerin sunduğu HDR özellikli içerikler daha kaliteli bir şekilde izlenebilir olacak. 4.6 inçlik HD ekran ile gelenXperia XZ1 Compact’ta HDR desteği bulunmuyor. Xperia XA1 Plus’ta ise 5.5 inçlik 1080p çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor.

Donanım olarak Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact’ta Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, microSD kart girişi bulunuyor. Dahili hafıza olarak Xperia XZ1 64 GB ile gelirken, Xperia XZ1 Compact 32 GB ile gelecek. Xperia XA1 Plus ise MediaTek Helio P20 işlemci, 32 GB dahili depolama, microSD kart desteği ile gelecek.

Kamera olarak Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact,19 megapiksel arka kamera ile geliyor. 960 fps hızında süper ağır çekim yapabilen cihazlarda farklı çekim modları ve kamera uygulamaları da kullanılabilir. Xperia XZ1’in ön tarafında 13 megapiksel kamera bulunurken, Xperia XZ1 Compact’ta 8 megapiksellik 120 dereceyle bir selfie’ye daha fazla kişiyi sığdıran süper geniş açılı ön kamera bulunuyor. Xperia XA1 Plus’ta ise 23 megapiksel arka kamera ve megapiksel ön kamera bulunuyor.

Batarya olarak Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact, 2700 mAh batarya selefi Xperia XZ’den 200 mAh daha düşük bir batarya ile geliyor. Xperia XA1 Plus ise 3400 mAh ile beklentilerin üstünde bir batarya ile geliyor.

Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact, Android 8.0 Oreo işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Xperia XA1 Plus ise Android Nougat ile gelmesine karşın Android 8.0’a yülseltilmeye uyumlu olacak.