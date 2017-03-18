Sony, Playstation 3’ün üretimini durduruyor!

Sony, eski oyun konsolu PlayStation 3’ün Japonya’daki üretimine son verileceğini açıkladı.

Şirket tarih hakkında bilgi vermezken firmanın sitesinde yalnızca PS 3’ün 500 GB’lık versiyonunun satışta tutulduğu diğer modellerin satıştan kaldırıldığı görülüyor. Sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere göre Mart ayı sonunda Playstation 3 tarihe karışacak. PS 3, 2006 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. 2014’te PS 4 çıkana kadar da konsol piyasasına hakimdi.

Sony daha önce de ürünleri için 10 yıllık bir üretim planı olduğunu duyurmuştu. PS 3 haliyle 11. üretim yılında bulunuyor. Playstation 3’ün üretiminin durdurulması bu konsola ve oyunlarına olan desteğin sona geldiği anlamına gelmiyor. Ancak güncellemelerin sıklığının yavaşlaması bekleniyor. Üretim durdurulurken 2017 yılı boyunca daha önce üretilmiş PS 3’lerin satışına devam edilecek.