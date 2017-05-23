Sony Xperia XA1 Ultra Türkiye’de satışta

Sony Mobile, kamerasıyla öne çıkan yeni telefonu Xperia XA1 Ultra’yı satışa sunduğunu duyurdu.



Xperia XA1 Ultra’da 23MP yüksek çözünürlüklü mobil sensör için 1/2.3” Exmor RS, parlak F2.0 lens ile düşük ışık koşullarında bile dikkat çekici fotoğraflar elde etmenizi sağlayan kamera uzmanlığı, Sony’nin dijital fotoğraf makinesi bölümünden alındı. Hareket halindeki nesneleri dahi düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtan Xperia XA1 Ultra’nın ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniye1 de açılıp süper hızlı fotoğraf çekebiliyor.

Optik görüntü sabitleme ve geniş açılı akıllı selfie flaşlı 16 MP ön kamerası ile grup selfie’leri için mükemmel bir seçim olan Xperia XA1 Ultra, her selfie’yi net bir şekilde çekmenizi sağlıyor. Cihazda yer alan “El Deklanşörü” kamera özelliği sayesinde tek bir el hareketi ile mükemmel kareyi yakalamanız artık çok kolay.



Xperia XA1 Ultra uçtan uca 6 inç göz alıcı full HD ekranı ile elinize mükemmel bir şekilde uyum sağlarken size sürükleyici bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Üst ve alt kısımlardaki elmas kesimli yüzeyde Sony işçiliği net şekilde görülürken, alüminyum kenarlarda kullanılan materyal elde zengin bir his yaratıyor.

Enerji tasarrufuna sahip sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, internette arama yaparken, video izlerken ve en sevdiğiniz oyunu oynarken dahi size hızlı ve benzersiz bir deneyim sağlıyor.

XA1 Ultra, akıllı telefonun kullanım ömrü boyunca daha uzun süren bir performans sağlamak üzere tasarlandı. Qnovo Adaptive Charging, pilin kullanımını takip ederek ömrünü azami düzeye çıkartmak için şarj akımını ayarlıyor. STAMINA Modu ise bazı fonksiyonları kapatıp pil ömrünü arttırarak en çok ihtiyaç duyduğunuzda pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Sony’nin “Akıllı Temizleyici”si, zaman içinde bozulma olmaksızın en iyi hız ve performansı elde etmek için önbelleği ve kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak temizleyerek cihazınızın performansını ve belleğini akıllıca yönetiyor. Xperia yelpazesinin yeni üyesi Xperia Actions, kişiselleştirilebilir ayarlar ve kişiye özel tavsiyeler teklif ederek günlük hayatınızı kolaylaştırmak için kullanım alışkanlıklarınızı öğrenmeyi hedefliyor.

Beyaz, Siyah, Altın ve Pembe renk seçeneklerine sahip Xperia XA1 Ultra, 1.899 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile tüm operatör ve perakende satış noktalarında satışa sunuluyor.