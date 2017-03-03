Sony Xperia XZ Premium en iyi akıllı telefon seçildi

GSMA, Global Mobil Ödülleri (Glomo Ödülleri) kapsamında yaptığı açıklamada Xperia XZ Premium’u, “MWC 2017’nin En İyi Yeni Akıllı Telefonu” seçti.

Glomo Ödülü, Sony Mobile’ın yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium’un MWC sürecinde kazandığı, GSM Arena “En İyi Yeni Mobil Telefon”, Birleşik Krallık Blog Ödülleri “En Yenilikçi Cihaz”, Tech Radar “Okuyucuların Seçimi” ve “En İyi Akıllı Telefon” ile Wired dergisi “En Havalı Telefon” gibi prestijli ödüllerin de aralarında bulunduğu 30 ödülün sonuncusu oldu.

Sony Mobile İletişim CEO’su Hitoki Totoki, “Xperia XZ Premium, bugüne kadar teknolojik olarak en gelişmiş akıllı telefonumuz. Bu ödül bizi onurlandırdı. Xperia XZ Premium, şimdiye kadar iş ortaklarımız, medya, tüketiciler ve endüstrinin içindeki kişiler tarafından çok olumlu yorumlar aldı. Bu durum, bizim yorulmadan yenilikler peşinde koşuyor olmamızın ve tüketicilerimiz için harika ürünler ve tecrübeler yaratmaya çalışmamızın bir mükafatı” şeklinde konuştu.

Xperia XZ Premium, fotoğraf kalitesinde mükemmelliği ve yeni gelişmiş özelliklerin hayata geçmesini sağlayan Sony’nin yeni Motion Eye kamera modülüne ve dünyanın ilk 4K HDR ekranına1 sahip akıllı telefonu. Motion Eye teknolojisi, diğer akıllı telefonlara göre dört kez daha yavaş2, 960fps süper yavaş video çekimi ve oynatımı da sağlıyor.

Parlak Krom ve Derin Siyah renk seçenekleriyle Xperia XZ Premium, bütün dünyada 20173 ilkbahar döneminde satışa sunulacak.