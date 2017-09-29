Sony Xperia XZ Premium İncelemesi: ‘Premium’ isminin hakkını veriyor

Sony Xperia XZ Premium tam anlamıyla ışıldayan bir cihaz. Fark edilen ilk ayrıntı ise cihazın etrafını çevreleyen ayna kaplaması. Ancak telefonda çok daha büyük yenilikler var: 4K HDR ekranı ve 960 kare video kayıt becerisi.

‘Premium’ isminin hakkını veriyor: Sony Xperia XZ Premium

Xperia XZ Premium gerçekten büyük bir telefon ve 195 gram ağırlığıyla bunu fazlasıyla hissettiriyor. Cihazın arka kısmını ise standart bir ayna gibi kullanmak mümkün. Hatta öyle ki cihazın arka kamerasını kullanarak selfie fotoğraflar bile çekebiliyorsunuz. Cihazın hem önü hem arka kısmı Gorilla Glass 5 ile kaplanmış olmasına rağmen elde kaygan hissettirmiyor. Bu tarafın tek eksisi ise fazlaca parmak izi göstermesi..

Telefonun sahip olduğu uzunluğa rağmen, ekranı yalnızca 5.5 inç. Bu alanın üstünde ve altındaki genişçe boş bir alan bulunuyor. Bu açıdan telefonun ekran gövde oranı açıkçası hayal kırıklığı yaşatıyor. Sony bu tasarımı değiştirmemeye gerçekten de kararlı görünüyor. Cihazın alt kısmında USB 3.1 uyumlu Type C konnektörü, üst kısımda da 3.5 mm ses girişi yer alırken, sol tarafta nanoSIM ve microSD kart çekmecesi için bir kapak bulunurken, sağ tarafta da güç, kamera ve ses açma kapama tuşlarına yer verilmiş. Güç tuşunun aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak çalıştığını da belirtelim.

Sony Xperia XZ Premium gücünü Qualcomm işlemci ailesinin son modeli Snapdragon 835’ten alıyor. Cihaza 4 GB RAM ve 256 GB’a kadar destek sunan microSD kart yuvası ile birlikte 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Android 7.1 yüklü gelen cihazın grafik birimi tarafında ise Adreno 540 var. Cihaz son derece hızlı ve akıcı şekilde çalışıyor. Uygulamalarda ya da yoğun grafikli oyunlarda dahi herhangi bir sorun yaşatmıyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında Bluetooth 5.0, NFC ve 802.11ac Wi-Fi desteği bulunuyor.

Xperia XZ Premium, bir akıllı telefonda ilk defa kullanılan 4K HDR ekrana sahip.Bu 5.5 inç’lik ekran toplam çözünürlükte 3840×2160 piksel ile bir telefon ekranın gördüğümüz en keskin görüntüler üretiyor. Sony, Bravia TV teknolojisini bu Triluminous ekrana yerleştirmiş. Bu ekran gerçekçi ve daha canlı renkler sunuyor. Ekran ayarlarını da oldukça kapsamlı olarak özelleştirebiliyorsunuz. Sadece renk gamut modunu değil aynı zamanda beyaz dengesini de değiştirebiliyorsunuz. Netflix ve YouTube 4K içerikleriyle telefonun görüntü kalitesi sizi gerçekten cezbediyor.Telefon su ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. Sony’nin stereo hoparlörü oldukça iyi bir ses deneyimi sunuyor. Çoğu rakip telefonlara göre daha net ve daha dolgun bir ses performansı gösteriyor. Ancak cihazdan beklediğiniz kadar yüksek ses alınamadığını da ekleyelim.

Etkileyici kamera yetenekleri

Xperia XZ Premium, 19 megapiksel çözünürlük sunan Motion Eye özelliğe sahip arka kamerayla geliyor. Öngörülebilir yakalama özelliklerine sahip kamera, görüntüleri deklanşöre basmadan bir saniye önce arabelleğe kaydediyor. Dört farklı kare yakalayan cihaz fotoğraflar arasında seçim yapmanıza imkan sunuyor. Kameranın genel performansı gerçekten çok etkileyici. Her türlü detay ve netliği fotoğraflarda görebiliyorsunuz.

Motion Eye teknolojisi, aynı zamanda 960 fps süper yavaş video çekimi sağlıyor. Süper yavaş çekim özelliğiyle videolar çekmek gerçekten çok keyifli Bu modda normal hızda çektiğiniz videoda 10 saniyelik yavaş çekimler kaydedebiliyorsunuz. Ancak çekilen videoların 720p çözünürlükte olduğunu da belirtelim. Xperia XZ Premium bu özelliğiyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Telefonun ön kamerası ise 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu kameranın performansı da selfie severleri oldukça memnun edici. Ayrıca ön kamerayal Full HD videolar çekmeniz mümkün

3.230 mAh kapasiteli bir pille gelen telefon çok yoğun kullanımda bir günü ucu ucuna tamamlayabiliyor. Daha ortalama bir kullanımda ise günün sonunda yüzde 15-20 seviyelerinde bir pil gücü kalıyor. Pili tamamen tükettikten sonra ise cihazı tam doldurmak için yaklaşık 3 saatlik bir süreye ihtiyacınız va. Cihazın özellikleri arasında her ne kadar Quick Charge 3.0 özelliği bulunsa da, cihazın tam şarj olması gerçekten uzun bir süre alıyor. Parlak Krom ve Derin Deniz Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Xperia XZ Premium’un fiyatı ise 2900-3000 TL seviyelerinde.

Sony Xperia XZ Premium, gerçekten adı gibi ‘premium’ bir ürün. Sahip olduğu güçlü donanımı, 4K HDR ekranı ve 960 kare video kayıt becerisiyle isminin hakkını veriyor. Cihaz, amiral gemisi bir akıllı telefon arayışında olanlar için en güçlü adaylardan biri.

Ali Atilla Mede