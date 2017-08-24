Sony’den Türk Telekom’a özel kampanya

Sony Mobile’ın süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye kameraya sahip Xperia XZ Premium, Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler için özel fırsatlarla sunuluyor.

Sony Mobile ve Türk Telekom iş birliği yaparak avantajlı bir cihaz kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında Türk Telekom mobile yeni gelen müşteriler, Xperia XZ Premium’a 648 TL indirim ile sahip olabiliyor.

Süper yavaş çekim özelliğine sahip Motion Eye kamerası ile içerisinde ilkleri barındıran Xperia XZ Premium, 4K HDR ekranı2 ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

Xperia XZ Premium’da yer alan Öngörücü Yakalama özelliği, kamera açıldığı anda hareketi tespit edip görüntüleri kendi belleğine kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce başlamak üzere kaydettiği dört fotoğraf arasından seçim yapmanızı sağlıyor.

Xperia XZ Premium, yeni USB Type-C™ şarj cihazı ile birlikte geliyor. Xperia XZ Premium 5.5” 4K HDR ekran ile capcanlı görüntüler sunuyor.