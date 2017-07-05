Sosyal medya üzerinden alışverişler yeterince güvenli mi?

Son yıllarda Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden yapılan satışlar kolaylık sağlasa da birçok tehlike barındırıyor. Ticari kaydı bulunmayan, sınırlı iletişim bilgisine sahip kişiler tarafından yapılan satışlar dolandırıcılık riskleri taşıyor. PayU Türkiye, sosyal medya kanalları üzerinden alışveriş yapan kullanıcılara bir dizi tavsiyede bulunuyor.



Sosyal medya kullanımının popülaritesiyle beraber; Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi platformlardan alışverişe rağbet de gün geçtikçe artıyor. Kullanıcılar özellikle dikey kategoride karşılaştıkları bu yeni kanallar üzerinden çok hızlı bir şekilde sipariş oluşturup ödemeyi tamamlıyor; ticari satıcılar ise oldukça ilgi gören bu cazip satış kanalları üzerinden yaptıkları satışlar ile müşterilerini rakiplerine kaptırmayıp cirolarını artırıyor. Ancak tüketiciler, hemen her satış kanalında olduğu gibi bu platformlar üzerinden de kötü sürprizler ile karşılaşabiliyor. Bu kolay alışveriş yöntemleri çok hızlı ve pratik olsa da bazı problemleri ve dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor.

Ticari kaydı bulunmayan, sınırlı iletişim bilgisine sahip kişiler tarafından yapılan satışlar; son kullanıcı tarafında yarattığı problemler ve olası dolandırıcılık girişimleri nedeniyle e-ticaret ekosistemi ile sosyal medya üzerinden ticarete büyük zarar veriyor. İletişim adresi veya internet sitesi bulunmayan satışların neden olduğu memnuniyetsizliklerde tüketici haklarını aramak ise imkansıza yakın.



PayU Türkiye risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tombul, sosyal medya kanalları üzerinden ürün alacak tüketicilere kötü sürprizlerle karşılaşmamaları adına bir dizi tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyelere göre:

• Tüketiciler kötü sürprizler ile karşılaşmamak, karşılaşılması durumunda haklarını arayabilmek adına satıcı ya da sağlayıcının kayıtlı tüzel bir kişilik olup olmadığına, vergi numarasına, ticari unvanına, açık adresine, telefon ve diğer erişim bilgilerine dikkat etmeli

• İptal/iade ve ürün gönderim politikalarının varlığını ve daha önceki siparişlere ilişkin tüketici yorumlarını incelemeli

• Ürün ile birlikte fatura gönderileceğinden emin olmalı

• Satılan ürün ya da hizmetin fiyatının düşük olduğu durumlarda ürün ya da hizmetin imitasyon/fake olabileceğini göz önünde bulundurmalı

• Ödeme işlemi esnasında kart bilgilerini mesajlaşma uygulamaları ya da SMS üzerinden kesinlikle paylaşmamalı

• Cep telefonuna gelen doğrulama şifresini üçüncü kişilerle paylaştığında, yapılan işleme itiraz hakkını kaybedebileceğine dikkat etmeli

• Satın aldığı ürünün üzerindeki etiketi mutlaka kontrol etmeli

• E-ticaret Cayma Hakkı sayesinde satın aldığı ürün ya da hizmetten hiçbir neden göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkı olduğunu unutmamalı

• Yapılan alışverişlerde sorun yaşanması durumunda bir an önce hak arama süresi içerisinde Tüketici Hakları Derneği’ne başvurmalı

• Tüzel kişiliğe sahip olmayan satıcılardan satın alınan ürün ya da hizmetler söz konusu olduğunda ise başlatılan yasal süreçlerin sonuçsuz kalabileceğini bilmeli