Spotify, Xbox One’a geldi

Spotify, Spotify uygulamasının Türkiye de dahil olmak üzere 34 ülkede Xbox One’a geldiğini duyurdu. Söz konusu entegrasyon sayesinde bugünden itibaren milyonlarca Xbox One kullanıcısı, Spotify uygulamasını kullanarak oynadıkları her oyuna en uygun şarkıları seçebilecek.

Kullanıcıların kayıtlı şarkılarına, özel olarak hazırlanmış oyun çalma listelerine ve Spotify’ın tüm müzik kataloğuna oyun sırasında ulaşma olanağı sağlayan Spotify, böylece oyun deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Müziğin, en iyi oyun deneyimini yaratmanın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğini ifade eden Spotify Platform & İş Ortakları Deneyim Bölümü Ürün Direktörü Mikael Ericsson, “Xbox One kullanıcılarına en sevdikleri oyunların keyfini çıkarırken kendilerine özel soundtrack’leri seçme imkanı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Spotify Xbox One ipuçları:

Kolay kurulum

• Xbox One’ınızı açın ve Xbox Store’a girin

• ‘Spotify Music – for Xbox’ uygulamasını indirin ve kurun

• Spotify hesabınıza girin veya yeni bir hesap açın

Mükemmel bir oyun deneyimi için en uygun çalma listesini bulun

• Spotify uygulaması içerisinde “Browse” (Arama) alanına giderek Oyun Hub’ını bulun ve ‘Epic Gaming’, ‘Power Gaming’ ve Xbox’ın Major Nelson ‘ı gibi özel olarak hazırlanmış oyun çalma listelerinin keyfini çıkarın.

• Xbox’ta Spotify dinlerken Spotify uygulamasını telefonunuzda, tabletinizde veya laptopunuzda açın

• Spotify uygulamasını kullanarak Xbox’ta kablosuz olarak şarkıları duraklatın, geçin veya yeni müzik seçin.