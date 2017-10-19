StartersHub XO girişimleri yatırımcılar ile buluştu

StartersHub’ın girişim geliştirme programı StartersHub XO, 18 Ekim’de gerçekleşen “Demo Day”de, programı başarıyla tamamlayan 9 girişimi yatırımcılar ile buluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen girişimcilik platformlarından StartersHub’ın girişim geliştirme programı StartersHub XO’yu başarıyla tamamlayan 9 girişim, 18 Ekim’de The Seed’de gerçekleşen Demo Day’de ürünlerini, iş modellerini, program boyunca gösterdikleri büyümeyi ve bu büyümeyi devam ettirmek için gereken yatırım ihtiyaçlarını yatırımcılara, girişim sermayesi fonları temsilcilerine ve StartersHub iş ortaklarına sundu. Programı başarıyla tamamlayan ve ürününü pazara çıkaran girişimler, StartersHub’tan 250 bin Dolara kadar yatırım almaya hak kazandı.

9 değerli girişim Demo Day’de yatırımcılarla bir araya geldi

Ana partnerleri İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım olan StartersHub XO’nun 2017 programının odak alanları Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Finansal Teknolojiler oldu. Arçelik A.Ş, Marsh, Münich Re, Acıbadem Sigorta, Cardtek ve Başaksehir Living Lab’in de destek olduğu programa seçilen 15 girişim, 6 ay süren program boyunca takım özelinde belirlenen performans metriklerine göre her ay değerlendirildi. Ürünlerini en doğru şekilde pazara çıkarmak için ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak alanlarında uzman, sektörel başarılara imza atmış mentorlarla görüştüler ve eğitimlerden faydalandılar. Son aşamaya kadar başarıyla gelebilen 9 girişim bir yandan pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanırken diğer yandan da yatırımcı sunumları üzerinde çalışıyorlar.

Demo Day’de sahneye çıkan girişimler:

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri işleyerek yüz tanıma, insan/nesne/hayvan tanıma, sınır koruma, bölge koruma yapan yüksek doğruluk oranlı güvenlik çözümü EyeDius, toplu konutlardan banka uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Kişilerin dijital metinlerinden yaşam tarzları, izledikleri televizyon programları, gittikleri kafelerden kullandıkları ürünlere kadar veri analizi sağlayarak markalara tüketicileri hakkında anlık, hızlı analizler sunan Kimola Demo Day’de yatırımcı karşısına yenilenen ürün ve iş modeliyle çıktı.

Altı ay önce bir ön muhasebe programı olan Noffix, bugün artık stok yönetimi, dosya yönetimi ve iş yönetimi de yapabilen çok yönlü ofis yönetim sistemine dönüştü. 11 banka ile yapılan hesap entegrasyonu ile kullanıcılar tüm kurumsal hesaplarını Noffix üzerinden takip edebilecek. İkinci versiyonun lansmanı ile birlikte Noffix ürünleri hem Türkiye’de hem de Katar’da kullanılmaya başlanacak.

Onlock’un geliştirdiği akıllı kilit sistemi, kullanıcı kabul testlerinin hemen ardından raflardaki yerini alacak. Daha şimdiden 1000’in üzerinde ön sipariş alan ekip, yoğun çalışmalarının sonuçlarını almak üzere.

Araçlar için büyük veri platformu olan Ottoo, hazırlamış olduğu bulut tabanlı Connected-Car platformu ve geliştirdiği “Smart Fleet” uygulaması sayesinde, firmalara mevcut iş modellerinin iyileştirilmesi sürecinde hazır altyapı sunuyor. Ayrıca yine kendi platformunu kullanarak, bireyler özel “Akıllı Araç Asistanı” uygulamasını da hayata geçirdi. Ottoo, şu an birçok kurumsal şirkete pilot uygulama için 100 adet demo ürününün dağıtımına başladı.

İnsan trafiği yoğun olan kapalı alanları daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan Pastel Innovation, akıllı sterilizasyon robotu Pastel iGiene’in ürün geliştirmesini tamamladı ve ilk demosunu Los Angeles Camii’nde gerçekleştirdi.

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden bir arkadaşınızla konuşur gibi ürünlerinizin satılmasını ve güvenli bir şekilde satın alınmasını sağlayan Paym.es, Ağustos ayında yaptığı lansmanda, Facebook Messenger üzerinde sosyal medyadan satış ve alışveriş yapan kullanıcıları buluşturdu. Şimdilerde ise Azerbaycan ve Rusya pazarına giriş için pazarlama çalışmalarına başladı.

İlk kez StartersHub’ın ikinci yaş gününde kullanıcı karşısına çıkan Servo Kiosk’un akıllı buzdolabı, geçtiğimiz günlerde de bir reklam ajansına konumlandırılarak ajans çalışanlarına sağlıklı ve taze yemek sunmaya başladı. Ekip ayrıca Londra’da IoT etkinliğine katılarak uluslararası mentorlerin beğenisini kazandı.

Fiziksel kredi kartı olmadan hızlı ve kolay ödeme deneyimi yaşatan TagPay, dokunmatik ekranlı tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen yeni nesil mobil cüzdan ve ödeme teknolojilerini Fransa ve İngiltere’deki potansiyel müşterilerine sundu.

StartersHub Kurucularından Ersin Pamuksüzer, StartersHub XO Programı’yla ilgili şunları söyledi: “Startershub olarak alanında başarılı ekiplerle Türk girişimcilik ekosisteminde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bir sonraki aşama olarak girişimlerimizin global başarılarına şahit olabilmek için kolları sıvadık.”

StartersHub’un ana partnerlerinden olan İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can ise StartersHub XO Programına yönelik şu açıklamada bulundu: “Ana destekçilerinden olduğumuz, tecrübeli bir ekip tarafından yürütülmüş olan StartersHub XO programının 6 aylık sürecinin son gününde girişimlerle, program ortaklarıyla ve bu ekosistemin tüm taraflarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Biz de bu süreç boyunca girişimlere mentorluk desteği verirken önemli kazanımlar elde ettik, girişimlerden de farklı bakış açıları öğrendik. Umarım hayal ettikleri başarıya ulaşma yolunda katkı sağlayabilmişizdir. Programı başarıyla tamamlayan tüm girişimleri tebrik ediyorum.”

Ana partnerlardan Microsoft Orta Doğu Yazılım Geliştirme Ekosistem Direktörü Behice Funda ise “StartersHub XO Programı, Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynayacak olan IoT dönüşümünü destekleyecek önemli bir program oldu. Özellikle bu alanda çalışan girişimlerin nelere ihtiyaç duyduklarını anlamamız ve bundan sonraki çalışmalarımızı bu yönde geliştirmemiz için de önemli bir öğreti oldu.” dedi.

Programın ana partnerlarından Gedik Yatırım Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir StartersHub XO Programı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Gedik Yatırım olarak teknolojinin önünü açan projelerin geliştirilmesinde çok önemli bir rol üstlenen StartersHub’ın programlarına gerek finansal açıdan gerekse bilgi ve deneyim açısından aktif olarak desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu projelerin yakın bir gelecekte büyük ve başarılı şirketlere döneceğine inanıyoruz.”

StartersHub, yürüttüğü başarılı girişim geliştirme programları ile %65’i yurt dışı olmak üzere 100’ü aşkın ülkeden 2500’den fazla başvuru alarak girişimciler için önemli bir çekim merkezi haline geldi. StartersHub, son iki yılda 29’u Türkiye, 13’ü yurt dışı merkezli olmak üzere 42 girişime toplam 6,5 Milyon TL değerinde yatırım yaptı.