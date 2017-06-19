Startup Istanbul 2017 için geri sayım başladı

Etohum, bu sene beşincisi düzenlenecek Startup Istanbul 2017 etkinliğiyle uluslararası yatırımcı ve girişimcileri buluşturmaya devam ediyor. 65 ülkeden 4000’den fazla katılımcı, 500’den fazla startup, 50’nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcının bir araya geleceği etkinlik, 20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.



Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum, bu yıl 20-23 Ekim tarihleri arasında Startup Istanbul’un beşincisini düzenleyecek. Dünyanın 65 farklı ülkesinden 4000’den fazla katılımcı, 500’den fazla startup, 50’nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcının bir araya geleceği Startup Istanbul 2017 etkinliğinde, seçilen 50 startup girişimlerini Demo Day’de yatırımcılara sunma şansını elde edecek.

Seçilen girişimler 20 Ekim’de mentorluk eğitimlerine ve workshop’lara katılacak. Yapılacak elemeyi geçen girişimler, 21 Ekim’de yatırımcıların dikkatini çekmek ve finale kalmak için mücadele edecek. 23 Ekim’de ise finale kalan 15 girişimin projelerini yatırımcı ve şirketlere anlatma şansı yakalayacak.

Etkinliğin konuşmacılarının arasında, Tesla’nın ilk yatırımcılarından, Harvard’ın 46. en seçkin mezunu olarak gösterilen ödüllü girişimci Tim Draper, dünyaca ünlü strateji ve inovasyon danışmanı Tendayi Viki, Test My Pitch’in kurucu CEO’su Bill Kenney, Avrupa’da birçok startup’a mentorluk ve yatırımcılık yapan Techstar girişimcisi Eamonn Carey, global yatırımcı Adam Berk, The Abraaj Group Genel Müdürü Omar Syed, yazar, konuşmacı ve uygulayıcı Jeremiah Gardner ve girişimci Amal Dokhan bulunuyor. Ayrıca konuşmacıların ardından Tendayi Viki, şirketler için “Kurumsal Şirketlerde İnovatif Ekosistemler Kurmak İçin 5 Yol” konulu bir workshop verecek.

2016 yılında 135 ülkeden 25.000 başvuru rekoru

2016 yılında 135 ülkeden birebir değerlendirilen 25.000 başvuru alan Startup Istanbul’da, ön elemeler için 4.085 girişimi seçilmişti. Seçilen 2.139 nitelikli girişimle mülakatların ardından, 428 girişimin 100’ü finale kalarak Startup Istanbul’a katılma hakkı kazandı.

Startup İstanbul 2017 “Startup Challenge” için başvurular başladı. 1 Eylül’e kadar devam edecek başvurular https://www.startany.com/startupistanbul adresinden yapılabiliyor.