Startup İstanbul’un kazananları belli oldu

Etohum’un bu yıl beşincisini düzenlediği Startup İstanbul Challenge yarışmasının kazanan üç en iyi girişimi sırasıyla Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade oldu.

Etohum’un bu yıl 20-23 Ekim tarihleri arasında beşincisini düzenlediği Startup İstanbul etkinliğine 4 günde 65 ülkeden 4000’den fazla katılımcı ve 500’den fazla startup katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Startup İstanbul Challenge yarışmasının kazanan üç en iyi girişimi sırasıyla Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade oldu.

Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum’un Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in stratejik partnerliğiyle düzenlediği Startup Istanbul etkinliği bu yıl da büyük ilgi topladı. Binlerce başvuru arasından seçilen 50 startup, girişimlerini Demo Day’de yatırımcılara sunma şansını elde etti.

Pek çok farklı alanda geleceğin teknolojilerini yaratma hedefiyle yola çıkan girişimciler, iki günlük eğitim ve aşamalı elemeler sonunda dünya devlerinin dikkatini çekebilmek ve finalde yer alabilmek için ter döktü. 23 Ekim’de yapılan heyecanlı finalde kazananlar Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade girişimleri oldu.

50’nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcının bir araya geldiği Startup Istanbul 2017 etkinliğinde, Tesla’nın ilk yatırımcılarından, Harvard’ın 46. en seçkin mezunu olarak gösterilen ödüllü girişimci Tim Draper, dünyaca ünlü strateji ve inovasyon danışmanı Dan Toma, Test My Pitch’in kurucu CEO’su Bill Kenney, Avrupa’da birçok startup’a mentorluk ve yatırımcılık yapan Techstar girişimcisi Eamonn Carey, yazar ve girişimci Amal Dokhan gibi dünyanın girişimci liderleri konuşmacı olarak yer aldı.

2016 yılında Nijerya merkezli olarak finansal teknoloji alanında kurulan Advancio Interactive, şubesiz bankacılık çözümleri üretiyor. COVr Branchless olarak isimlendirilen bankacılık çözümü; hesap açma, acente bazlı mevduat, nakit para çekme, para transferi, fatura ödemeleri ve finansal kuruluşlar adına acenteler tarafından sahada yürütülen çok daha fazla anahtar finansal işlem için taşınabilir cep telefonları, web ve POS cihazlarında kullanılabiliyor.

StartUp İstanbul’un bir diğer kazananı ise MomyHelper girişimi oldu. MomyHelper, Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlığa kolay, gizli ve uygun fiyatlı bir erişim olanağı sağlayan mobil bir uygulama olarak öne çıkıyor. Girişim, Arap ülkelerindeki anneleri, sağlıklı ve başarılı bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor.

Endonezya merkezli Homade girişimi ise sağlıksız ve kalitesiz gıda pazarına bir çözüm olarak geliştirildi. Homade, yüksek kalitede yemek temini için organik kent çiftlikleri ve binlerce ev aşçısı ile birlikte çalışıyor. Kendilerini “gıda kaşifi” olarak tanımlıyorlar.

Bu seneki mansiyon ödülünün sahibi ise mobil yarış oyunlarına odaklanan Wolves Interactive girişimi oldu. 2016 yılında piyasaya sürülen ilk uygulaması dünya çapında 11 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan girişimin büyük bir büyüme potansiyeli olduğu görülüyor.