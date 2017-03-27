Steve Wozniak’tan yeni açıklamalar!

Apple’ın kuruluşunda çok önemli rol oynayan Steve Wozniak; mühendislik, teknoloji ve daha birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.



Burlingame’de gerçekleşen IEEE TechIngnite etkinliğinde konuşan Wozniak, konuşmasına ilk Apple 1 bilgisayarın nasıl üretildiğini anlatarak başladı. “Phreaking” üzerine okuduğu makaleler ile bunu yapmayı öğrendiğini anlattı. Bu sayede Apple 1 bilgisayarı da bu felsefeyle ürettiğini dinleyicilere aktardı.

Şimdi genç olsaydı robot üretmek isteyeceğini söyleyen Wozniak, mutfağa gidip kahve yapan bir robot yapmak istediğini söyledi. Wozniak ayrıca makinelerin kontrolü ele geçirmesine pek inanmadığını; bunun gerçekleşmesi için daha çok uzun bir zamanın gerektiğini söyledi.

Bir süre öğretmenlik yapmış olan Wozniak, motivasyonun bilgiden daha önemli olduğunu belirtti. Çocukların programlama öğrenmesini önemli bulduğunu; beyinlerinin gelişmesi için 12 yaşına kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.

Apple kurulmadan önce hayalindeki işin HP’de mühendislik yapmak olduğunu dile getiren Wozniak, sonsuza dek orada mühendis olabileceğini ve yılların geçmesine rağmen yine bu göreve devam edebileceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Wozniak’ın açıklamalarının devrimsel ve farklı olduğunu söyleyemeyiz ancak Apple gibi bir şirketin ilk ürününü tasarlayan mühendis olarak her zaman popülaritesini korumaya devam edecektir.