Strato, KOBİ’lere özel çözümünü Türkiye’ye sunuyor

STRATO 2017 yılına tüm KOBİ’lerin, serbest meslek sahiplerinin ve köşe başı dükkan sahiplerinin sorunlarına çözüm olacak bir ürünle geliyor.

Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemelere göre tüm iş sahiplerinin bir internet sitesi olması gerekiyor. Sitebuilder Basic, 2.99 $/ay gibi makul bir fiyatla sunuluyor. Bütçe dostu bu hazır web sitesi versiyonu, STRATO’nun ISO 27001 sertifikalı Almanya lokasyonlu veri merkezlerinde barındırılıyor.

Sitebuilder Basic’in en önemli avantajı, alan adı, sınırsız trafik, posta kutusu yanı sıra, profesyonel bir web sitesi kurmak için gereken tüm araçları içeriyor olması. Her şey dahil bir araç olan Sitebuilder Basic ile herkes, herhangi bir programlama bilgisi olmadan web sitesi kurabilir.

Sitebuilder Basic’in çekici bazı özellikleri:



• Pakete dahil ücretsiz 1 alan adı: Sitebuilder Basic’in çe-şitli şablonlarıyla sitelerini kuran kullanıcılar, istedikleri ad-resi çoktan alabilecekler. Her Sitebuilder paketine bir adet .com, .net. .org, .info ya da biz alan adı dahil.

• Profesyonel Dizayn Araçları: Sitebuilder Basic şüphesiz çekici bir fiyat-performans dengesi sunuyor. Dahası, 75 sektör şablonu, 200 tasarım şablonu ve 150 duyarlı tasarım içeriyor.

• Güvenlik odakta: STRATO, sıkı veri güvenliği yasaları sebebiyle birçok profesyonelin verilerini barındırmak iste-dikleri Almanya’da yer alan iki veri merkezi işletiyor. Ayrıca, Sitebuilder ürünleri SSL sertifikası da içeriyor. STRATO, barındırdığı web sitelerinin editörünü ve güvenliğini de her daim temin ediyor.

• Teknik donanımlı uzmanlardan destek: Sitebuilder Ba-sic her ne kadar kullanımı kolay bir ürün olsa da, STRATO uzmanları, müşterilerin tüm sorularına memnu-niyetle cevap veriyor.

• Son olarak, Sitebuilder Basic sınırsız trafik, 5 GB esnek mail alanı ve 500 posta kutusu, 5 Sayfa içeriyor. Kurulum ücreti ise yok!