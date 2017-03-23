Super Mario Run Android’e geldi! İndirmek için tıklayın!

Super Mario Run Android’e geldi! İndirmek için tıklayın!
, 23 Mart 2017

Daha evvel iOS kullanıcıları için sunulan Super Mario Run, uzun bir bekleyişin ardından Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

Super Mario Run’un üreticisi Nintendo, Android kullanıcılarının merakla beklediği haberi verdi.

Super Mario Run’dan Android kullanıcılarını sevindiren haber geldi. Oyun iPhone’a geldikten aylar sonra Android versiyonu ile beğeniye sunuldu.

 

Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile oyunun Android versiyonunun kullanıma girdiğini duyuran Nintendo, iOS sürümünde olduğu gibi oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

İndirmek için tıklayın!  

Ancak Android kullanıcıları iOS versiyonunda olduğu gibi ilerleyen bölümleri oynamak için ücret ödemek zorunda kalacak.

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı.

Kategoriler Haber
Tags: Android, Nintento, oyun, Super Mario İndir, Super Mario Run

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