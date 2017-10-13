Swartea yeni iş ortakları ile büyümeyi hedefliyor

Çay demleme otomatları üreticisi SwarTea, bayi ağını genişletme kararı aldı. 15. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na katılan firma, 2017 yılında yurt içinde en az 10 ve yurt dışında ise 5 bayilik vermeyi hedefliyor

Çay otomatları ile Türk damak lezzetine uygun demleme çay kültürünü yaşatan SwarTea, kanal yapısına yaptığı yeni yatırımlar ile büyümesini sürdürmeye kararlı. Bayi ağını genişletmek ve bayilik sektöründeki gelişmeleri yakından izleyebilmek için 15. Bayim Olur musun? – Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na katılan firma, 2017 yılında yurt içinde en az 10 ve yurt dışında ise 5 bayilik vermeyi hedefliyor. Tasarım harikası, son teknoloji ürünlerini %100 Türk sermayesi ile Türkiye’de üreten SwarTea, fuarda en yeni modellerini tanıttı.

Türkiye ve dünyada da IoT’li ilk çay makinesi

Ürünlerinin görsel tasarımını İtalyan tasarım firmaları ile gerçekleştiren şirket, geleneksel çay makinesi ve otomatı modellerinin yanı sıra, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen, nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisine sahip ilk akıllı çay makinesi ‘IoTea’ modelini de pazara sundu.

Geleneksel demleme çay tadını koruyarak çay servisi yapan IoTea, tam otomatik çalışma, dokunmatik ekrana sahip olma gibi özelliklerinin yanı sıra, Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel bir yazılım sayesinde bilgisayar, tablet ve telefon gibi mobil cihazlar üzerinden uzaktan da yönetilebiliyor.

Şirketlerin finans, muhasebe ve ERP sistemlerine entegre edilebilen IoTea, bulut bilişim (Cloud) sistemlerine de bağlanabiliyor. Damacanadan otomatik su alma, otomatik demleme ve kolay kullanım gibi artıları olan IoTea çay otomatının, 22, 36 ve 40 litre olmak üzere değişen kapasitelerde farklı modelleri bulunuyor.

Çok çalışanı veya çok şubesi olan kurumlar öncelikli!

SwarTea Genel Müdürü Özcan Yıldız, “Satış ve pazarlama çalışmalarında 100’den fazla çalışanı olan, büyük ölçekli ya da çok şubeli halka açık kullanım alanları olan firmaları hedeflediğini hedefliyoruz. SwarTea ürünlerinin hitap ettiği sektörler ve firmalar arasında oteller, restoran zincirleri, üniversiteler, fabrikalar, hastaneler, kamu kuruluşları, sosyal tesisler, akaryakıt firmaları ve bankalar da yer alıyor” diye belirtti.

Her yerde SwarTea olacak

Demleme çay kültürünü estetik, kalite ve hijyen ile müşterilerine sunan SwarTea, mutlak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Önümüzdeki 2 yılı ürünün bilinirliğini ve kullanılırlığını artırmaya yönelik çalışmalara ayıran şirket, çay içilen her yerde SwarTea otomatları ile çay sunulmasını hedefliyor.

Kullanıcılara hem ekonomik anlamda tasarruf sağlarken hem de iş sağlığı güvenliği açısından kullanıcıları oluşabilecek kazalardan koruyabilecek şekilde tasarlanmış olan SwarTea otomatları ve çay demleme makinelerinin piyasada hızla yaygınlaşarak geleneksel kazan modelinin ve çay otomatlarının yerini alması bekleniyor.