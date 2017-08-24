T-Systems, Zenium İstanbul One ile anlaştı

Zenium, T-Systems Türkiye’nin İstanbul One veri merkezine katılarak Zenium ekosistemine dahil olduğunu duyurdu.

T-Systems Türkiye’nin Zenium ile olan işbirliğinin hemen ardından, şirketin İstanbul One’daki ilk kurumsal müşterisi de belli oldu. T-Systems, Türkiye’nin çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren en büyük sanayi gruplarından birine, şirketin büyüme stratejisi için ihtiyaç duyduğu operatör bağımsız, yüksek bağlantı gücü ve enerji verimliliğine sahip veri merkezi ortamını sağlayacak.

Bu işbirliği aynı zamanda Zenium’un İstanbul One’daki müşterilerine, mevcut sistemlerin güvenle faaliyet göstermesi, müşteri isteğine göre dizayn edilen altyapı, platform ve yazılım gibi bulut tabanlı hizmetlere geçiş ve telekom ile ilgili hizmetler dahilindeki yeni iş modelleri de olmak üzere T-Systems Türkiye’nin sunduğu kapsamlı ICT çözümlerinden yararlanma imkanı da sunacak.