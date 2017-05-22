Taklit baskı malzemelerin neden olduğu gerçek maliyet

Kendi yazıcılarının üreticilerinden orijinal mürekkep ve toner almak isteyen bazı tüketiciler istemeden de taklit ürünlerin kurbanı olabiliyor. Peki taklit ürünler ne gibi büyük sorunlara yol açıyor? HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Artık büyük bir ticaret haline gelmiş olan sahtecilik ve taklit çok ciddi sorunlara neden oluyor. Bu durum sadece gelir kayıplarına, itibar kaybına ve müşterilerin güven kaybına neden olmakla kalmıyor ayrıca istihdama zarar vererek toplumu etkiliyor ve hatta uluslararası organize suç örgütlerini de finanse ediyor.

Ne yazık ki, taklit ürünlerin pazarı büyümeye de devam ediyor. Avrupa Polis Ofisi Europol, taklit ürünlerin üretimi ve dağıtımının, “ürün yelpazelerini çeşitlendirmek” isteyen organize suç örgütleri için cazibesinin arttığı uyarısında bulunuyor. Bu ofis, son olarak internet üzerinden satılan taklit ürünlerin ortaya çıkardığı tehlikenin önemine vurgu yapan bir kampanya da başlattı.

Taklit ürünlerin yarattığı sorun dünya genelinde yazıcı üreten şirketlerin çok daha fazla hissettiği bir sorun. Mürekkep ve toner gibi baskı malzemelerine olan yoğun talep, pazarda taklit baskı ürünlerin sayısında da artışa neden oluyor. Online alışverişin büyümesi de taklit ürün satışını daha kolay hale getiriyor.

Üzücü gerçek şu ki, kendi yazıcılarının üreticilerinden orijinal mürekkep ve toner almak isteyen bazı tüketiciler de taklit ürünlerin kurbanı olabiliyor. Bu tüketiciler satın aldıkları ürünlerin sorun çıkarmasından sonra gerçeğin farkına varıyor. Bu ürünlerin bazıları yasal ucuz alternatif ürünler iken bazıları tamamen taklit marka isimleri altında satılıyor. Online satışlar bu ürünlerin düşük fiyatta satılmasını mümkün kılsa da işin sonunda aslında tüketiciler veya şirketler çok daha fazla para harcıyor.

Öncelikle, OEM’lere ait olmayan malzemeler performans ve dayanıklılık sorunları yaratıyor. Buyers Lab tarafından yapılan bir araştırmaya göre orijinal HP mürekkep kartuşlarla, HP haricindeki alternatif kartuşlara kıyasla ortalama yüzde 50 daha fazla sayfa baskı alınabiliyor. Aynı araştırmaya göre HP’nin üretmediği mürekkep kartuşların yüzde 40’ından fazlası tüketiciye ulaştığında zaten kullanılamaz durumda oluyor ya da zamanından çok önce bitiyor.

Bunların dışında, taklit baskı mürekkep veya tonerler nedeniyle yazıcılarınız bozulduğunda, üreticilerin sunduğu garantiden de faydalanamayabilirsiniz. Yani, uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunlar dikkate alındığında kısa vadede elde edeceğiniz kazancın bir önemi kalmıyor.

Tüm bunların yanı sıra taklit ürünler, son kullanıcıya verdiği zararın da ötesinde toplum üzerinde de ciddi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, BASCAP tarafından yapılan araştırmaya göre G20 bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişi taklit ve korsan ürünler nedeniyle işini kaybetti. Ayrıca, Görüntüleme Malzemeleri Koalisyonu (ISC), taklit ürünlerin global çapta sadece baskı malzemeleri pazarında her yıl 3 milyar dolarlık bir zarara neden olduğunu belirtiyor.

Taklit ürün satanlar, bu işlerini genelde doğrudan bu ürünleri satarak yapıyor. Ancak kimi durumlarda, yasa dışı taklit ürünler ile orijinal ürünleri bir arada satarak taklit ürün satışlarının tespitini de zorlaştırıyorlar. Bu tarz teknikler, yasa dışı ürün satışının arkasındaki suçluların tespit edilmesini de zorlaştırıyor. Bu nedenle HP gibi bazı yazıcı üreticileri taklit malzemelere karşı önlemler alıyor. Alınan bu önlemler, sadece kanal ortaklarının kaliteli ve yasal ürünler satmasını garanti altına almakla kalmıyor aynı zamanda taklit ürün endüstrisinin topluma verdiği zararı da azaltıyor.

Bu amaçla dünya genelinde yerel yasal merciler ile birlikte çalışarak taklit ürünlerin tespit edilmesine ve toplatılmasına yardımcı oluyoruz. Böylece müşterilerimizi kalitesiz ve yasa dışı ürünlere karşı koruyoruz. Örneğin sadece geçen yıl Mayıs ve Ekim arasındaki altı ay içerisinde HP, EMEA bölgesindeki yasal merciler ile çalışarak 1,9 milyon taklit ürünün ele geçirilmesini sağladı.

Başta baskı alanında olmak üzere taklit ürünlerin hızla artması nedeniyle, hem şirketler hem de tüketiciler satın aldıkları mürekkep ve tonerlerde daha dikkatli olmak zorunda. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin taklit olup olmadığını üç basit yöntem ile kolayca anlayabilir:

Kare kodu tarayın

HP kartuşları üzerinde yer alan QR kodunu akıllı telefonunuz ile tarayın. Otomatik olarak doğrulama ekranına ulaşacaksınız.

Etiketleri kontrol edin

HP kartuşlarında hem ürünün orijinalliğini kontrol etmenizi sağlayan hologram güvenlik etiketi hem de ürünün kurcalanıp kurcalanmadığını anlamanızı sağlayacak emniyet kontrol etiketi bulunmakta.

İnternetten kontrol edin

Ayrıca hp.com/go/ok sayfasına giderek burada ürünün orijinal olup olmadığını seri numarasını kullanarak öğrenebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra baskı ürünlerini, güvenilir mağazalardan satın alın. Güvenilir yerlerden satın alacağınız yazıcı kartuşları veya tonerleri sizlere sorun çıkarmayacaktır. Taklit baskı ürünleri büyük bir sorun. Suçlulara karşı tetikte olun. Bu adımları uygulayarak taklit ürünleri tespit edin ve gerekli yerleri bilgilendirin.