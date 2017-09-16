Tam Faktoring Ar-Ge merkezi açtı

Türkiye’de banka dışı finans kurumları arasında ilki gerçekleştiren Tam Faktoring bir Ar-Ge merkezi açtı

Türkiye’de faktoring sektöründe beş yıldır hizmet veren Tam Faktoring, kendi varlığını güçlendirmenin yanı sıra sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Ar-Ge Merkezi açtı. Tam Faktoring Ar-Ge Merkezi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak belge aldı.

Yenilikçi projeleri ile sektöründe lider olmayı hedeflediklerini belirten Tam Faktoring Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karamanlı şöyle konuştu:

“Tam Faktoring olarak teknolojiyi iş yapış şeklimiz haline getirerek esnaf ve KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Bunu sağlayabilmek için veri analitiği teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz, dünya çapında ödüller alan bir altyapı kullanıyoruz. Uluslararası CIO dergisi tarafından 2016 yılında dünyada teknolojiyi en etkin kullanan 100 firmadan biri seçilerek CIO100 ödülünü aldık. Ar-Ge merkezi kapsamında akademik işbirlikleri ve daha fazla inovasyon yaparak analitik yetkinliklerimizi ilerletmenin yanı sıra, geliştirdiğimiz çözümler ile KOBİ’lerimizin risklerini daha iyi yönetebilmelerine ve finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmek istiyoruz.

Tam Faktoring, bankacılık dışı finansal kurumlar arasında kurulan ilk Ar-Ge merkezi oldu. Bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan gururlanmakla birlikte sırtımıza yüklediği sorumluluğun da farkındayız. Pek çok kişi faktoring sektöründe nasıl Ar-Ge yapılır diye düşünürken bu süreçte bizi ziyaret eden akademisyenleri projelerimizle etkilemeyi başardık. Ar-Ge merkezinin temel amacı, müşteriye ulaşmaktan faktoring işlemi yapmaya ve risk izlemeye kadar bütün işlerimizin her adımını daha yaratıcı ve akıllı hale getirmek. Kurmuş olduğumuz sistem ile müşterilerimizden gelen başvurulara anında cevap verebiliyoruz. Bize başvuran müşteri vakit kaybetmiyor. Hatta müşterilerimiz mobil “Tamasor” uygulamasını kullanarak ticari alacaklarına ait çek bilgilerini girebiliyor ve anlık risk değerlendirmesi yaptırıp ön onay alabiliyorlar.

Şu ana kadar Ar-Ge faaliyetlerinde attığımız her adımın kısa süre içinde iş sonuçlarına olumlu yansıdığını görmekten de çok mutluyuz. Sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirerek müşterilerimizin gözünde en yenilikçi ve teknolojik faktoring şirketi olarak kalmaya devam edeceğiz. ”

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin acil finansal ihtiyaçlarını uzman ve deneyimli kadrosu ile karşılayan Tam Faktoring, yaygın şube ağı ve alternatif kanalları etkin kullanarak KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçları yerine getirirken de yenilikçi, inovatif Ar-Ge çalışmaları ile aynı zamanda ülke ekonomisine de katma değer katacak, sektörel rekabeti üst sıralara taşıyacak projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.