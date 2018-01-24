Tatile Merhaba ‘akıllı’ tatil önerileri sunuyor

Tatile Merhaba ‘akıllı’ tatil önerileri sunuyor
, 24 Ocak 2018

Yazılım sektörünün önde gelen isimlerinin uzmanlığıyla kurulan online rezervasyon sitesi tatilemerhaba.com, tatile gitmenin akıllı yolu mottosuyla kullanıcılarına hizmet vermeye başladı.

Her bütçeye uygun tatil seçeneklerini sıralayan tatilemerhaba.com, tatil araştırma ya da satın alma sürecinde kullanıcılarına her sorunun yanıtını bulabildikleri akıllı bir sistemle en kaliteli ve en uygun fiyatlı olanakları alternatifleriyle sunuyor.

 Akıllı Arama Motoru ile kişiselleştirilmiş tatil seçenekleri

Her bütçeye uygun tatil konseptiyle hizmet veren tatilemerhaba.com, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en iyi fiyatı ayrıcalıklı ödeme seçenekleriyle sunuyor. Bu sayede farklı bütçelere hitap ederek müşterilerinin en iyi tatili yapabilmelerine olanak sağlayan tatilemerhaba.com, Türkiye’de tatil alışkanlığı yaratarak ülke turizmini de geliştirmeyi hedefliyor. Tatilemerhaba.com’un sunduğu hizmetler arasında; yurt içi yaz ve kış otelleri, farklı fiyat seçenekleriyle yurt dışı oteller ve turlar, yurt içi kültür turları, uygun fiyatlı uçak bileti ve araç kiralama hizmetleri bulunuyor.

Tatilemerhaba.com Genel Müdürü Cenk Erözer, tatilemerhaba.com’un kuruluş sürecinden bahsederken şunları söylüyor: “Yıllardır yazılım sektöründe elde ettiğimiz üst düzey tecrübe ve teknik altyapımızı, turizm sektörünün önde gelen uzman ekipleriyle birleştirerek tatilemerhaba.com’u işin uzmanı bir acente haline getirdik. Online rezervasyon sitemiz, tamamen müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri öngörülerek hazırlandı. Sorgulama aşamasından satın alma aşamasına kadar geçen sürecin, hızlı, doğru, güvenilir bir şekilde çalışması için gerekli tüm altyapı eksiksiz olarak tesis edildi. Sitemizi inceleyen kullanıcılarımız bugüne kadar tam da aradıkları hizmeti bulduklarını ifade ediyorlar. Artık tatile gitmenin akıllı yolu tatilemerhaba.com’dan geçiyor.”

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Tags: akıllı arama motoru, tatilemerhaba

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