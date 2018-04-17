Tayland Krallığı’ndan Teknotel Telekom’a önemli ziyaret

Tayland Krallığı Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Dr. Pichet DURONGKAVEROJ, Teknotel Telekom‘u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle, protokol açılış töreni ile başlayan ve GEC himayesinde, 30 ülkeden bakan ve üst seviye kamu temsilcisinin yer aldığı Startup Nations Ministerial senelik buluşmasına bu kez İstanbul ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda 4 gün sürecek ziyaret programı ile Türkiye’de bulunan Tayland Krallığı Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Dr. Pichet DURONGKAVEROJ, Türkiye’ de Bilişim sektöründe kritik görevlerde bulunan kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda Tayland Krallığı Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Dr. Pichet DURONGKAVEROJ; Teknotel Telekom‘u ziyareti esnasında Tayland’ da bulunan çeşitli devlet kurumlarına ait ayrı ayrı konumlanmış veri merkezlerini tek bir veri merkezi çatısı altında hayata geçirmek istediklerini belirtti. Ayrıca Teknotel Telekom’un kurumlara sunduğu kaliteli, hızlı ve kesintisiz tüm çözümleri, kurumun resmi sayfasından ve sosyal mecralarından takip ettiklerini, sunulan tüm hizmetleri özellikle yerinden ziyaret etmek istediklerini de sözlerine ekledi. Teknotel Telekom’un kıtalararası erişim çözümleri doğrultusunda, uzman kadrosuna danışmak istenilen hususlar için, Teknotel Telekom‘un iştiraki olan Telehouse İstanbul Veri Merkezi ziyaret edildi. Teknotel Telekom/Telehouse İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Komaz misafirlerine brifing vererek veri merkezini tanıttı ve sektöre yönelik fikirlerini paylaştı.