TCL MOVE giyilebilir cihazları ülkemizde satışa sunuldu

TCL MOVE giyilebilir teknoloji serisine en son eklenen TCL MOVEBAND Display ve TCL MOVETIME Smartwatch, sağlıklı ve aktif bir hayat yaşamak isteyenler için Türkiye’de satışa sunuldu.

TLC MOVEBAND Display

MOVEBAND Display, ne kadar kalori yaktığınızı izliyor ve bir sonraki antrenmanınızda daha hızlı ve azimli olmanız için gereken motivasyonu sağlıyor. Ayrıca uyku düzeninizi izliyor ve derin uyku döngünüzle ilgili veriler sunan ürün akıllı telefonunuzla eşleştirildiğinde, gelen SMS mesajlarını, e-postaları ve sesli çağrıları bileğinize bir titreşim ile bildiriyor; simgeleri ve sonuçları da ekranda gösteriyor. Şık bir tasarıma sahip MOVEBAND Display sade, siyah kauçuk bilek bandıyla geliyor ve IP66‘ya kadar toz ve su geçirmezlik özellikleriyle öne çıkıyor. 45mAh pil kapasitesi ile 1,5 saatlik tam şarjdan sonra beş gün dayanan etkinlik süresi sağlıyor.

TCL MOVETIME Smartwatch

Eşleştirilmiş bir akıllı telefonun yerleşik hareket kontrolünün yanı sıra çağrıları ve mesajları takip edebilmenizi, zindeliğinizi, kalp atış hızınızı ve uyku durumunuzu denetleyebilmenizi sağlayan MOVETIME Smartwatch, 1.4 inçlik AMOLED dokunmatik ekranı ve farklı deri bileklikleri ile öne çıkıyor. MOVETIME Smartwatch ile; SMS mesajlarınız, e-postalarınız ve sesli çağrılarınıza doğrudan bileğiniz üzerinden ulaşılmasına imkan sunuyor. MOVETIME Smartwatch aktif yaşam biçiminizi kolayca analiz edebilmeniz; çabalarınıza motivasyonu da ekler ve zindelik hedeflerinize daha hızlı ulaşabilmenizi sağlıyor. MOVETIME Smartwatch, kullanımı kolay hareket kontrolü işleviyle eğlenceli bir şekilde çoklu görev yapmanıza da yardımcı oluyor. MOVETIME Smartwatch’ı akıllı telefon ile bağlantı kurduktan sonra müzik çalabiliyor ve basit bir bilek hareketiyle fotoğraf çekmenize olanak tanıyor.

TCL Movetime Smartwatch MT10G 799 TL, TCL Moveband Display MB20G 179 TL satış fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.