Tech Data, Amazon Web Services çözümlerini piyasaya sunacak

Tech Data Corporation, bugün daha önce Avnet’in iş birimi olup şu anda Tech Data’nın bir parçası olan Technology Solutions Türkiye’de gelecek kuşak bulut çözümlerini piyasaya sunacağını, EMEA bölgesinde sunduğu bulut hizmetlerini daha da güçlendirdiğini duyurdu.

Tech Data, iş ortaklarına, müşterilerinin bulut servislerini kullanabilir hale getirmelerine yardımcı olmak için Türkiye’de Amazon Web Services (AWS) çözümlerini sunacak. Bu çözümler, iş ortakları tarafından Tech Data’nın güvenilir bulut çözümleri konusunda uzman teknik danışmanlarının desteğiyle sağlanacak. Çözümler arasında entegrasyon ve geçiş hizmetleri bulunacak ayrıca müşterilerinin bulut çözümü gereksinimlerini karşılamak için de ihtiyaç duyacakları eğitim ve gelişim programları gibi katma değerli hizmetler sunacak.

Avnet Technology Solutions A.Ş Türkiye Genel Müdürü Hakkı Eren, “Tech Data ve AWS arasındaki bu anlaşma, bölgedeki değişen teknoloji taleplerini desteklemeye olan bağlılığımızı gösteriyor. Bulut tabanlı çözümler pek çok kuruluş için temel çalışma modelini temsil ediyor ve bunları da son kullanıcılara kolay ve verimli bir şekilde sunabilmek, pazarda büyümeyi desteklememizi ve sürdürmemizi sağlayacak. Tech Data, müşterilerine geniş bir AWS çözüm yelpazesine erişim sunacak. Dolayısıyla iş ortaklarımız müşterileriyle olan ilişkilerini bulut çözümlerini de sunarak daha da güçlendirecektir.’’ dedi.

Tech Data EMEA Bulut Direktörü David Newbould, “AWS’yi giderek daha çok sayıda ülkeye sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bir yandan Tech Data ve Technology Solutions işlerimizi entegre etmeye devam ederken, öte yandan da bileşik portföyümüzdeki teklifleri daha da zenginleştirmek için birlikte çalışarak çok değerli bilgi ve deneyimler paylaşıyoruz.”

Amazon Web Services Türkiye Ülke Yöneticisi Yinal Özkan, “Tech Data’nın esnek, ölçeklenebilir ve güvenli AWS teknolojilerini Türkiye’ye getirmesinden ve AWS’nin iş ortağı ekosistemine erişimini genişletmesinden heyecan duyuyoruz. Bunun ülkede zaten gerçekleşmekte olan dijital dönüşümü ve ulusal inovasyonu daha da hızlandırdığını görmeyi ümit ediyoruz.”