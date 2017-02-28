Tech Data, Avnet Technology Solutions satın alımını tamamladı

Tech Data Corporation, bugün Technology Solutions bölümünün Avnet, Inc.’ten satın alınması işlemini tamamladığını duyurdu.

Technology Solutions’u bünyesine katması, şirketin ortaklarının yeni nesil teknolojilerden faydalanmasına yardımcı olma becerisini artırarak ve tamamlayıcı beceriler, daha kapsamlı tedarikçi ilişkileri ve yeni müşteri setleriyle pazara ulaşma olanaklarını genişleterek Tech Data’nın katma değer sunan dağıtım işletmesini önemli ölçüde genişletecek. Birleşik şirket, Tech Data için yeni bir pazar olan Asya-Pasifik bölgesindeki varlığıyla birlikte daha geniş ve daha dengeli bir coğrafi alana sahip olacak. Şirket, 100’den fazla ülkede yaklaşık 115.000 müşteriye hizmet sunan 14.000 çalışanıyla 40 ülkede faaliyet gösteriyor.

Tech Data icra kurulu başkanı Bob Dutkowsky konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün şirketimizin tarihinde çok önemli bir gün ve Technology Solutions’daki üst düzey iş arkadaşlarımızı Tech Data ailesinde görmekten dolayı son derece mutluyuz.” “Birleşik şirketimiz, etkileyici büyüklüğü ve dünyanın dört bir yanındaki dinamik pazarlara hizmet sunabilme becerisiyle BT ekosisteminin merkezinde hak ettiği konuma yerleşiyor. Şirketimiz, müşterilerimize uçtan uca BT çözümleri portföyümüze erişme olanağı sunacak ve tedarikçilerimizin ürünlerinin daha fazla pazarda yeni müşterilere etkin şekilde ulaştırılmasını sağlayacak. Kuruluşlarımızın ortak kültürü, paylaştığımız değerler ve dünya kalitesinde müşteri deneyimi sağlama konusunda kararlılığı, yeni Tech Data şirketi için bir temel teşkil edecek. Birlikte, kanal ortaklarımız için her zamankinden daha fazla şey başarabilen daha güçlü bir şirket olacağız. Technology Solutions’ın satın alınmasının müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın yanı sıra her iki kuruluştaki çalışanlar için de avantajlı bir kombinasyon ortaya çıkaracağından eminiz.”

Şirket ayrıca global yönetici liderliğinin yanı sıra çeşitli bölgesel ve global rolleri duyurdu. CEO Bob Dutkowsky’ye bağlı ekip şu isimlerden oluşuyor:

• Chuck Dannewitz, yönetici başkan yardımcısı, finans kurulu başkanı

• Rich Hume, yönetici başkan yardımcısı, işletme kurulu başkanı

• Beth Simonetti, yönetici başkan yardımcısı, insan kaynakları kurulu başkanı

• John Tonnison, yönetici başkan yardımcısı, bilişim kurulu başkanı

• David Vetter, yönetici başkan yardımcısı, hukuk kurulu başkanı

COO Rich Hume’a bağlı ekip şu isimlerden oluşuyor:

• William Chu, başkan, Asya-Pasifik

• Jaideep Malhotra, başkan, Global Bilgi İşlem Bileşenleri

• Joe Quaglia, başkan, Amerika

• Patrick Zammit, başkan, Avrupa

• Els Demeester, kurumsal başkan yardımcısı, Entegrasyon

• Michael Urban, kurumsal başkan yardımcısı, Strateji, Dönüşüm ve Global Tedarikçi Yönetimi

Finansal açıklamalar

Toplam satın alma bedeli, 2,4 milyar $ nakit ve piyasadaki Tech Data hisselerinin yaklaşık 7,3’üne karşılık gelen (yeni hisselerin dağıtılmasından sonra) 2.785.402 adet Tech Data hissesini içerecek şekilde 2,6 milyar $’dır (belirli dönem sonu düzenlemelere tabidir). Tech Data, satın alma bedelinin nakit bölümünün 1,0 milyar $’ını son kamu borcu teklifiyle, 1,0 milyar $’ını vadeli banka kredisiyle, kalan bedeli ise mevcut nakit parasıyla karşıladığını duyurdu.

İşlemin ilk tam yıl içinde Tech Data’nın hisse başına GAAP dışı gelirlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Şirket 24 ay içinde yaklaşık 100 milyon $ yıllık tasarruf sağlamayı planlamakta, tek seferlik maliyetler dahil edildiğinde bu tasarrufun yaklaşık 150 milyon $ olması bekleniyor.