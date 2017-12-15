Tech Data, BT sektörünü bir araya getirdi

“Teknolojinin Gücüyle Dünyaya Bağlanın” temasıyla hazırlanan Tech Data FutureIT, BT sektörünün yeni ihtiyaçlara göre şekillenen yapısını, küresel bazda önde gelen teknoloji şirketlerinin penceresinden görebilme imkanını sundu.



Tech Data Türkiye tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde ikinci kez düzenlenen Tech Data FutureIT etkinliği, BT sektörünün karar vericilerini ve kanal iş ortaklarını Hilton İstanbul Bomonti Otel’de buluşturdu. Açılış konuşmasını yapan Tech Data Türkiye Genel Müdürü Hakkı Eren, geçen yıl gerçekleştirilen ilk toplantıdaki ‘Avnet’ kimliğinin artık ‘Tech Data’ olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Tech Data Türkiye’nin iki ortağı var: Biri Tech Data Global, ikincisi ise Sanko Holding.

Tech Data; dünyanın en büyük küresel BT distribütörlerinden biri olarak, veri merkezinden oturma odamıza kadar tüm BT ürün ve çözümlerinin satışı, kurulumu ve katma değerli hizmetler ekleyerek sunma yetkinliklerine sahip bir yapı. FutureIT toplantısında amacımız; Türkiye BT ekosistemine dünyanın dev teknoloji üreticilerinin vizyonlarını bir arada bulabilecekleri, teknolojinin geleceğini ilk ağızdan, bunu üreten firmaların en üst düzey yöneticilerinden öğrenme imkanı sunmak. Bilgi teknolojilerinde değişimde odak noktamız ‘veri’ ve artan veri etrafında şekillenen verilerin depolanması, korunması ve işlenmesi, değerlendirilmesi ve bu verilerle kararlar verilmesi süreçleri. Çünkü alınacak kararlar, şirketlerin başarılarını etkileyen temel konu olacak. Doğru bilgiyi işleyerek, doğru kararları vermeye destek sunmak önem taşıyor. Biz Tech Data olarak BT sektöründe vizyon ve kabiliyetlerimizle işletmeleri ve iş ortaklarımızı geleceğe taşımaya hazırız.”

Farkındalık tamam, ama plan yok

Hakkı Eren’in ardından sözü alan Dell EMC Ülke Müdürü Sinan Dumlu da, Dell ve EMC entegrasyon süreci hakkında detayları paylaştı. Resmi birleşme sonrası, yılı 76 milyar doların üzerinde kapatacaklarına yönelik beklentilerini dile getiren Dumlu, dönüşümün artık yüksek Ar-Ge bütçelerini gerekli kıldığına işaret etti. “Ar-Ge’ye 4,5 milyar dolar para harcamayı taahhüt ettik ve 20 binin üzerinde patent veya patent başvurumuz var” diyen Sinan Dumlu, birleşme sonrası Türkiye pazarındaki durumu ise şöyle anlattı: “Birleştikten sonra iki çeyrek içinde PC pazar payımız yüzde 5 arttı. Sunucu pazar payı da yükselirken, depolamada flash ile sektör lideriyiz. Türkiye’de iyi bir entegrasyon yaptık. İddialı olduğumuz üç başlık var: İyi tarif ediyoruz, ne yapacağınızı net söylüyoruz ve son olarak, bunu yapmak istediğinizde gereken ürün ve çözümleri size verebiliyoruz. Dijital transformasyonun alt başlıkları büyük veri ve analizi, Endüstri 4.0, IoT. Türkiye’de bu konuda farkındalık yüksek, ama bunu destekleyecek plan yok. Biz dijital transformasyon konusunda danışmanlık hizmetlerimizle yardımcı olmaya hazırız.”

Uçtan uca çözüm ve entegrasyon İçinde bulunduğumuz süreci

İçinde bulunduğumuz süreci ‘dijital bir girdaba’ benzeten Cisco Türkiye İş Ortakları Organizasyon Lideri Emre Yükselci, hayatımızın ve iş yapış şekillerimizin de değiştiğini vurguladı. Dijital girdapla birlikte şirketler değişiyor ve dijital ekonomiye değer getirecek dijital fırsatlara sahip endüstriler var. “Cisco ve iş ortaklarımızla yaptığımız proje ve uygulamalarla müşterilerin hayatına dokunduğumuz çözümler sunuyoruz” diyen Emre Yükselci, şöyle devam etti: “Yeni nesil network ve sezgisel ağ dediğimiz bir kavram duyurduk. Kendi kendine öğrenen ve tehditlere karşı sizi sürekli koruyan bu altyapı ve ağ yapısı. Geleceğin network’ünün böyle oluşacağını öngörüyoruz. Uygulamaların sağlıklı çalışması önemli ve Cisco bu konuda da çözümler sunuyor. Güvenlik tarafında ise saldırganlar sofistike hale gelirken, koruyanlar da daha bilgili hale gelmeli. Bu çözümlerin birbiri ile haberleşmesi de önemli. Biz bunları adreslemek adına uçtan uca çözümlere ve entegrasyona odaklanıyoruz. 2018 başında inovasyon merkezimiz de açılacak.”

Dünyanın geleceği Hibrit BT’de

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, sunumunda HPE’nin öncelikleri ve Türkiye’nin potansiyelini şöyle anlattı: “Dünyanın geleceğini hibrit BT’de görüyor, akıllı erişim katmanlarına odaklanmak

istiyoruz. Veri her şey ve veri her yerde olacak. İnanılmaz bir kaynakla karşı karşıyayız ve bu veri birikimi, bunun analizi daha büyük altyapı kaynaklarını gerektirecek. Bu ortamları destekleyecek çözümler ışığında yazılımın önemi hiç azalmayacak. Yazılımlar hayatımıza yön veriyor, yapay zeka uygulamaları arttıkça, hayatımıza yeni bir çehre kazandırıyor. Hibrit altyapı hep olacak, HPE olarak buna inanıyoruz. Biz bu altyapıyı yazılım tanımlı çözümlerle sunmaya odaklanıyoruz. Ayrıca uçlarda oluşan bilgiler ve her şeyin birbiri ile etkileşimi ile akıllı erişim katmanları çok önemli olacak.”

Verinin önemi giderek artıyor



Rekabetçi kalmanın ipuçları NetApp Ülke Müdürü Behçet Yumrukçallı, yeni BT için geliştirdikleri çözümler sayesinde pazarda hızlı ilerlediklerini belirterek, “All-flash yapısında EMEA’da 1 numarayız. Pazar yüzde 55, biz ise bunun iki katından fazla büyüdük” bilgisini paylaştı. Behçet Yumrukçallı, sunumuna şöyle devam etti: “Operasyonları ve çevikliği geliştirme, maliyeti ve riskleri azaltma BT liderlerinin yıllardır çözüm aradığı temel sorunlar. Ama bir değişim var ve rekabette öne geçebilmenin yöntemi bu teknoloji dalgasına uyum sağlayabilmek. Verinin önemi giderek artıyor ve gerçek kurumsal varlık da yazılımlar veya donanımlar değil, bunlar. Bu durumda müşterilere şunu söylüyoruz: Sadece BT olarak değil, veri odaklı bir şirket haline de gelmeniz lazım. Rekabetçi kalabilmeleri için bunu yapabilmeleri gerek. Üç yıl önce ‘Data Fabric’ vizyonuyla yola çıktık ve tüm çözümlerimizi bu strateji çerçevesinde topladık. Bulutu rakip değil, fırsat olarak görüyoruz. Bulut, yeni nesil veri merkezleri ve kurumsal BT’yi modernize etmek Data Fabric yapısında önceliğimiz.

“IoT’de bir numara olmayı hedefliyoruz”

Hitachi Vantara Türkiye Kanal Satış Müdürü Bahadır Öztürk, küresel bazda IoT’yi en iyi adresleyen şirketlerden biri olduklarını belirterek başladığı sunumunda, “Hitachi Vantara, 2017 Eylül’ünde küresel lansmanını gerçekleştirdiğimiz bir yapı ve 2022 yılında dünyanın 1 numaralı IoT şirketi olma hedefiyle ilerliyor. Operasyonel teknolojiler tarafında 110, BT tarafında da 60 yıllık deneyimimiz var. IoT konusunda bu deneyimlerimizden yararlanarak çözümler sunuyoruz” dedi.

Önleyici teknolojiler geliştiriyoruz



Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan da kurumsal adımlar ve satın almalar, işbirlikleri hakkında bilgiler vererek sözlerine başladı ve şöyle devam etti: “Network güvenliği önemli bir başlık ve burada önleyici teknolojileri geliştirmeye önem verdik. Zararlı yazılımla karşılaştığınızda bunun kaynağını anlamak, önlemek, sistemleri birbiri ile konuşturmak için SAM çözümlerine odaklandık. Ama temelde insan faktörü ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle kaynağında engelleme için alınması gereken önlemlere ulaşmayı hedefleyen bir mimari üzerinde çalışırken, yatırım ve satın almalarımızı da bu eksende yapıyoruz. Bu yatırımlarla hedefimiz öncelikle çalışanların haklarını koruyabilmek, bir çalışanın cihazından çıkabilecek bir atakta, gerekçenin o çalışan olup olmadığının tespiti, potansiyel zarar verme ihtimali olan çalışanların tanınması. Bu amaçla çalışanlara sistemi, kritik verileri korumak ve sistemi doğru kullanmak odaklı eğitimler veriyoruz. Böylece İK ve İç denetim departmanlarıyla da daha sıkı çalışmaya başladık. İnsan odaklı ilerlemeye özen gösteriyoruz.”

Kurumsal DNA’da inovasyon olmalı

AWS Ülke Müdürü Yinal Özkan, AWS çözümlerinin sağladığı faydalara ve küresel başarı örneklerine odaklandı. “Amacımız BT departmanı olmaktan çıkmak olmalı. ‘Teknolojide nasıl daha ileri gideriz?’i konuşmamız lazım. Her sektör bu değişime uyum sağlamayı bilmeli ve şirketin DNA’sında inovasyon olmalı” dedi. Extreme Networks Marmara Bölge Müdürü Umut Altun, ciddi satın almalarla büyüyen küresel bir şirket olduklarını söylerken, “Network, dijital dönüşümün merkezinde yer alıyor ve tüm bu yenilikler network temelli. Güvenliği değişik ürünlerle sağlanan bir çözüm gibi görmüyoruz. Çözümlerimizin hepsinde güvenlik gömülü bir çözüm olarak geliyor. Kurumsal ağınız işletmenizin sahip olduğu en stratejik varlık ve network’e yatırım gereklilik” yorumunu yaptı. Etkinliğin son sunumunu yapan Mellanox Türkiye Ülke Müdürü ve Ortadoğu Satış Direktörü Altay Gencay da sürekli üretilen verileri hızlı işlemenin gerekliliğine dikkat çekerek, “Switch ve kart çözümlerimizle, kablo yapımızla bunu sağlıyoruz. Tek işimiz veri merkezi ve veri hızını, veri işleme gücünü ve veri güvenliğini daha yetkin hale getiriyoruz” dedi.