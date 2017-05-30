Tech Data, Dell EMC ile olan sözleşmesini dört ülkede daha genişletti

Tech Data, Dell EMC ile olan sözleşmesini dört ülkede daha genişletti
, 30 Mayıs 2017

Tech Data Corporation, bugün daha önce Avnet’in departmanı olup şu anda Tech Data’nın bir parçası olan Technology Solutions Macaristan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye’de Dell EMC ile yeni bir dağıtım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Sözleşmeye göre Tech Data, küçük ve orta ölçekli ile kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Macaristan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye’deki kanal ortaklarına sunucular, depolama, bulut bilgi işlem çözümleri ve birleşik altyapı teknolojileri dahil olmak üzere eksiksiz kurumsal Dell EMC portföyü genelinde çözüm erişimi sağlayacak.

Tech Data, EMEA, Stratejik Tedarikçiler ve Uluslararası Kanallar Başkan Yardımcısı Jason Boxall, “Dell EMC ile olan sözleşmemizi dört ülkede daha genişletmekten memnuniyet duyuyoruz ve Dell EMC’nin sunduğu kapsamlı ve yenilikçi portföyle daha fazla ortağa ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tech Data Türkiye Genel Müdürü Hakkı Eren, “Dell EMC geleceği yeniden tanımlayan yeni teknolojilerle müşterilerinin işletme sıkıntılarını gidermek için eşsiz bir şekilde konumlandırılmıştır. İş ortaklarımızın becerilerini geliştirmek için derin veri merkezi uzmanlığımızdan yararlanmaya ve Dell EMC gibi çığır açan şirketlerden önde gelen, kapsamlı çözümler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dell EMC, EMEA Kanalı, Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Collins, “Tech Data ile sözleşmemizin genişletilmesi Macaristan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye’deki işlerimizin gelişmesini teşvik konusunda mantıklı bir adımdır. Tech Data, veri merkezi alanında liderdir. Bu ülkelerdeki müşteriler için işletme çözümlerini daha da teşvik etmek için Tech Data’nın büyük ölçekli ortaklık ağından ve uzmanlığından yararlanacağız” şeklinde açıklama yaptı.

 

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Tags: Dell EMC, sözleşme, Tech Data

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