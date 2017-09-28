Tech Data yeni global marka kimliğini açıkladı

Bilişim teknolojileri ve hizmetleri distribütörü Tech Data, artan kapsam ve kapasitesini yansıtan yeni marka kimliğini açıkladı. Şirket, tüm bölgelerde birleşik bir marka halinde çalışarak kanal ortaklarının portföyünden yararlanmasını sağlayacak.

Bu yılın başlarında şirket tarafından Avnet’in Technology Solutions bölümünün alınması ile gerçekleştirilen büyük dönüşümün ardından Tech Data, yeni birleşik yapının tüm kapsamını, verimliliğini ve teknik uzmanlığını değerlendiren tek bir global marka oluşturdu. Tech Data artık dünya çapında faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde birleşik bir marka halinde çalışarak kanal ortaklarının uçtan uca ürünler, çözümler ve hizmetlerden oluşan portföyünden yararlanmasını sağlayacak

Tech Data başkanı ve CEO’su Bob Dutkowsky “Faaliyetlerimizin geleceğe yönelik olarak geçirdiği evrime paralel olarak Tech Data markası da evrim geçirdi. Bugün şirketimizin tarihinde yeni bir dönemi temsil eden yeni Tech Data ile karşınızda bulunmaktan gurur duyuyoruz.Yeni global markamız, Tech Data isminin kanıtlanmış gücünü temel alarak, birleşik bir bütünlük, uzmanlık ve mükemmellik sağlıyor” dedi. Dutkowsy şöyle devam etti:

“Tech Data, BT kanalında bir fener işlevi görüyor, müşterilerimizin ve satıcıların başarısında merkezi bir rol oynuyor. Ekiplerimiz, gelecek nesil teknolojilerde ileri uzmanlık becerileri, engin yazılım ve hizmet kapasiteleri ve sektörün en iyi lojistik altyapısına sahip olup, tümünün ardında ise bir dizüstü bilgisayarın satış işleminden en karmaşık çok şirketli çözümün konfigürasyonuna dek her şeyi yapabilen, global bir BT sistemi bulunmaktadır. Tech Data, sadece ürünler değil, iş sonuçları sunan bir şirket haline gelmiştir. Teknolojinin gücüyle dünyanın bağlantıya geçmesine yardımcı olurken şirketimizin geleceğinden heyecan duyuyoruz.”

Şirket, sunduğu ürün ve hizmetleri Tech Data markası altında iki ana çözüm portföyü şeklinde gruplandırdı:

• Tech Data’nın daha önce şirketin geniş ürün ve hizmet yelpazesi olarak bilinen, Uç Nokta Çözümleri portföyü, esas olarak PC sistemleri, cep telefonları ve aksesuarları, yazıcılar, çevre birimleri, sarf malzemeleri, yazılım ve tüketici elektroniğinden oluşuyor.

• Tech Data’nın Gelişmiş Çözümler portföyü, esas olarak depolama, ağ, sunucular, ileri teknoloji yazılımları, bütünleşik ve hiperbütünleşik altyapıdan oluşur. Bu portföy ayrıca bulut, IoT, mobil ve analitik çözümler gibi gelecek nesil teknolojileri de içeriyor.

Tech Data’nın gelecek nesil teknoloji çözümlerinin yanı sıra şirketin sunduğu yaşam döngüsü, müşteri ilişkileri yönetimi, entegrasyon ve tedarik zinciri hizmetleri gibi hizmetler Uç Nokta ve Gelişmiş Çözümler portföylerini kapsar. Şirketin iki çözüm portföyüne ek olarak Tech Data, piyasaya üç uzmanlık çözümü sunmaya devam edecek: Datech Çözümleri, Maverick AV Çözümleri ve Global Bilgisayar Bileşenleri. Tech Data’nın tüm Avrupa’yı kapsayan kurumsal uzmanlık markası olan Azlan, zamanla bir geçiş süreci sonunda şirketin Gelişmiş Çözümler portföyüne dahil olacak.