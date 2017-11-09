Tegsoft, IBM Bulut’u seçti

Çağrı merkezi yazılım şirketi Tegsoft, Çağrı Merkezi Yazılımı ve İletişim Merkezi Çözümlerini desteklemek üzere IBM Bulut’u seçtiğini duyurdu.

Tegsoft, kendi çözümlerini dünyadaki yeni pazarlara genişletirken IBM Bulut altyapısı üzerinden hizmet sunacak. Yeni proje ile Tegsoft, IBM Bulut’u yazılımlarını geliştirmek için güvenli bir ortam olarak kullanacak ve müşterilerinin iletişim merkezi için ihtiyaç duydukları altyapı ve yönetimi self servis hizmet (SaaS) olarak sunacak. Bu yolla müşterileri, birçok farklı kanaldan sağlıklı bir iletişim yönetimi gerçekleştirebilecek.

Tegsoft müşterileri aynı zamanda müşteri bağlılığı stratejilerini yönetebilecek, müşteri temsilcilerini izleyebilecek ve sesli arama, IVR, SMS, e-posta ve sosyal medya gönderileri gibi self servis iletişim işlemleri için yazılımı kullanabilecek. Özellikle finans, telekomünikasyon, turizm ve sigorta sektörlerinde yoğun olarak kullanılan ve kullanım kolaylığı ile pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren müşteriler için tasarlanan sistem, kullanıcıların tüm bu iletişim kanallarını kullanıcı dostu tek bir ara yüzden yönetmesine olanak sağlayacak.

Tegsoft Kurucu Ortaklarından Eray Gürsoy konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “IBM Bulut’a geçiş, önceki modelimize kıyasla, bizim daha çok müşteriye ulaşmamızı ve onlara daha iyi, daha hızlı ve maddi açıdan daha uygun hizmet vermemizi sağlayacak. Buna ek olarak, IBM’in 19 ülkede 60’ın üzerindeki bulut veri merkezi bizim genişleme planlarımızı destekleyecek. Bu durum da bize, sistemi yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan müşterilerimizin verilerini depolamada esneklik ve çeviklik sağlayacak”.

IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan da görüşlerini şöyle ifade etti: “Tegsoft’u IBM’in çözümlerini ve uzmanlığını kullanarak, küresel bir oyuncuya dönüştürme sürecinde rol almaktan gurur duyuyoruz. IBM Bulut’un küreselliği, yapay zekâ ve veri hizmetleri de içinde olmak üzere geniş hizmet kataloğu, Tegsoft’un dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak.”