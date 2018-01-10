Tek şarjla iki gün pil ömrü vadeden telefon: Nokia 2

Yeni Nokia 2, 4100 mAh pili ile pil ömrü sınırlamasını ve sürekli şarj problemini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Nokia telefonlarının evi HMD Global, Nokia 2’nin Türkiye’de Ocak ayı içerisinde 849 TL önerilen perakende fiyatıyla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Uzun pil ömrü ile özdeşleşen Nokia telefonlar, bu iddiasını tamamen yeni bir boyuta taşıyan akıllı telefonunu duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü ile diğer akıllı telefonların tekrar şarja ihtiyaç duymaya başlamasından çok sonra bile çalışmaya devam etmek için tasarlandı.

Qualcomm Snapdragon mobil platform, 5 inç yüksek kaliteli ekran, saf, güvenli ve güncel AndroidTM deneyimi ile Nokia 2, tüm gün boyunca güven veren teknolojiyi sunuyor.

Her açıdan dayanıklılık için üretildi

Nokia 2, Nokia’nın tüm kalite, basitlik ve güvenilirlik mirasının alametifarikalarını kullanarak tasarımda rakipsiz bir dayanıklılık sunuyor. Bir Nokia akıllı telefonundan beklenen harika bir his ve yapım kalitesi sunmak üzere ince çerçevesi, tek parça alüminyumdan hassasiyetle işlenmiş gövdesi, Corning Gorilla camı ve arkada şekillendirilmiş polikarbon ile tamamlandı. Birinci sınıf materyaller ve ince düşünülmüş, ergonomik tasarım, şık olduğu kadar kullanışlı da olan eşsiz bir model yaratmak üzere bir araya gelerek ekonomik, uzun ömürlü bir akıllı telefon deneyimini yaşamanız için sizi özgür bırakıyor.

Yüksek kapasiteli 4100 mAh pil ile sağlanan pil ömrünün yanı sıra 5-inç LTPS LCD HD ekran da parlak ve keskin bir görüntüleme deneyimi sunarken daha az güç tüketiyor. Nokia 2, pil bitecek diye endişe etmeden HD videolardan ve keskin, net fotoğraflardan favori şarkılara, sosyal medya ve web gezintilerine kadar uzanan kesintisiz bir eğlence özgürlüğü veriyor.

Akıllı sahne tespiti ve otomatik odaklanma sunan 8MP arka kamera ile Nokia 2, her seferinde harika kareler çekmeyi sağlıyor. 5MP ön kamerayı kullanarak da anı her açıdan yakalamak mümkün. Özel bellek kartı yuvası ve Google Photos’a sınırsız fotoğraf/video yükleme olanağı ile her zaman anılar için ihtiyaç duyulan ekstra kapasite kullanıcılara sunuluyor.

Her zaman yalın, güvenli ve güncel Android

Nokia akıllı telefonları, herhangi bir ön yükleme veya dış kaplama olmadan Google Assistant gibi harika özellikleri ile her zaman yalın, güvenli ve güncel Android deneyimi sunuyor. Android Nougat ve Android Oreo hazır halde gelen Nokia 2, akıllı telefonunuzun güvende ve güncel olduğundan emin olmanız için aylık güvenlik güncellemeleri alıyor.

Nokia 2, Türkiye’de Ocak ayında 849 TL’lik perakende fiyatıyla, kurşun-siyah, kurşun-beyaz ve bakır-siyah renklerinde satışa sunulacak.