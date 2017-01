Teknik sorunlar IT’yi nasıl etkiliyor?

IT liderleri dönüşümselliğe adapte oladursun, küresel işletmelerin neredeyse yarısı teknik performansta sorun yaşadıklarından yakınıyor. Peki sorun tam olarak ne? IT bu sorunların üstesinden nasıl gelebilir?



Outlook’ta bağlantı sorunlarınız mı var? Şirket içi insan kaynakları sistemine bağlanmakta sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Sisteminiz sürekli çöküp duruyor mu? Endişelenmeyin yalnız değilsiniz. Yapılan son bir araştırma 300’den fazla yöneticiden %48’inin günlük teknik performanslarında sıkıntı yaşadığı ortaya çıkarken bu kişilerden dörtte üçü bu sorunların iyileşmediğini söylüyor.

Sorun, yöneticilerin ve IT liderlerinin bu sorunları düzeltmek istememesi değil, daha geniş çaplı sorunlara yoğunlaştıkları için bu küçük ancak her gün baş ağrıtan sorunları görememeleri. Yöneticilerin ve IT liderlerinin rollerine baktığınızda enerjilerinin çoğunun masrafları düşürülmesi, konsolidasyon, dış kaynak kullanımı, rekabet avantajı için yeni teknolojilerin araştırılması ve uygulanması gibi daha geniş çaplı ve stratejik noktalara harcadıklarını görüyoruz. Bu ‘küçük’ sorunların büyük bir sorun çıkarıncaya kadar göz ardı edilmesi, genel olarak herkesin yaptığı bir hata. Ancak bunun kökündeki sorun, IT liderlerinin ölçümlemede yanlış şeyleri kullanması. Bu yaklaşım beğenilebilir, ancak yöneticilerin zaman ve enerjilerini çalarak sahip oldukları teknolojilerin etkililiğini gözlemleme ve yönetme yeteneklerin körelmesine neden olabilir ve teknolojinin işletme genelinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gözden kaçırabilirler.

Her ne kadar bu teknoloji sorunlarının IT liderlerini şaşırttığı düşünülse de araştırmanın sonucuna göre IT liderleri durumun farkında, çünkü daha önce de bu durumu yaşamışlar. Araştırmaya katılanların %81 daha önce bir teknik performansı sorunuyla ya da bir hatayla karşılaştıklarını, bir deneyim yaşadıklarını belirtti.



Teknoloji sorunlarının etkileri nasıl ölçülür?

Evet, şirket genelinde yaşanacak bir teknoloji sıkıntı tüm şirkette büyük çaplı bir duraklamaya neden olabilir. Küçük çaplı performans düşüşlerinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi ve babadan kalma çözümlerin işe yaramaması, mevcut sistemdeki eksikliklerin gözlemlenerek işletmeye değer katılmasıyla sonuçlanabilir.

Eğer yanlış şeyleri ölçümlüyorsanız teknolojinin son kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını gözlemleyemezsiniz. Eğer sistemlerin günlük kullanıma etkisini ölçmüyorsanız, bu sistemlerin işletmenize kattığı değerleri ölçmüyorsunuz demektir. Araştırmaya katılanlardan yalnızca üçte biri bu performans sorunlarına ilişkin düzenli veri topladıklarını ve bu sorunların işletmeye etkilerini ölçümlediklerini söylüyor. Bu da problemin bir parçası.

Genelde bu sorunların düzeltilmemesinin nedeni ölçümlenmemeden kaynaklanıyor. IT’nin kullanıcıların e-posta kullanımı, herhangi bir eski sistemin kullanımında daha etkili ve üretken olması gerektiği konusunda bir fikri olursa, yatırımı bu alanlara yönlendirmek daha kolay olur.



IT liderleri performans sorunlarına ciddi yaklaşmalı

Teknolojiden iyi biçimde faydalanmak için kurumsal liderlerin teknolojinin kendi işletmelerindeki etkisini iyi anlamaları ve teknoloji performansının operasyonel etkisini tıpkı diğer kritik alanlarda olduğu gibi önemsemeleri gerekiyor. Verilerin düzenli olarak toplandığı, ölçümlendiği ve analiz edildiği bir performans disiplinine sahip olmak, iyi bir başlangıç noktası olabilir. Performans sorunlarını düzeltmeden önce onları tanılamak, ölçümlemek ve anlamak zorundasınız.