Teknoloji devleri sanal gerçeklik için bir araya geliyor

Samsung Electronics, Küresel Sanal Gerçeklik Birliği’nin (GVRA) kuruluşunda yer alacağını açıkladı.

Samsung Electronics, dünya çapında sanal gerçeklik (VR) sektörünün büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen Küresel Sanal Gerçeklik Birliği’nin (GVRA) kuruluşunda rol alacağını duyurdu.

Küresel Sanal Gerçeklik Birliği’nin amacı, VR’nin global olarak sorumluluk bilinci içinde geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etmek. Birliğin üyeleri en iyi uygulamaları geliştirecek ve paylaşacak, araştırmalar yapacak ve teknoloji ilerledikçe uluslararası VR topluluğunu bir araya getirecek. Grup, VR ile ilgilenen tüketiciler, şirket yöneticileri veya hükumet yetkilileri ve pek çok sektör için bir kaynak olacak.

VR teknolojileri, önemli bir bilişim platformu olma yolunda ilerliyor. Eğitimden sağlık hizmetine kadar pek çok sektör VR teknolojilerini günlük iş yapış biçimlerine entegre etme çabası içerisinde ve bu açıdan VR teknolojileri sektörlere önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip. Araştırmaların yürütülmesi, uluslararası katılımın sağlanması ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi yoluyla Küresel Sanal Gerçeklik Birliği’nin kurucu şirketleri, VR’deki potansiyeli açığa çıkarıp en üst seviyeye taşımayı ve bu kazanımların mümkün olduğunca yaygın bir şekilde dünya genelinde paylaşılmasını sağlamayı umuyor.