Teknoloji şirketlerinden ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajları

Teknoloji şirketlerinden ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajları
, 8 Mart 2017

Teknoloji şirketlerinin Twitter hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik…

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün… Teknoloji şirketleri bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. Twitter hesaplarından Kadınlar Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler Haber
Tags: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Arçelik, asus, Canon, Dell, hp, HPE, kyocera, lenovo, Procat, Radore Prolink, Samsung, Sony, teknoloji şirketleri, türk telekom, turkcell, vestel, vodafone, Xerox

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