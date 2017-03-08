Teknoloji şirketlerinden ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajları

Teknoloji şirketlerinin Twitter hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik…

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün… Teknoloji şirketleri bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. Twitter hesaplarından Kadınlar Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik..



