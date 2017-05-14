Teknoloji şirketlerinden ‘Anneler Günü’ mesajları

Teknoloji şirketlerinden ‘Anneler Günü’ mesajları
, 14 Mayıs 2017

Teknoloji şirketlerinin Twitter hesaplarından Anneler Günü’ne (14 Mayıs) özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik…

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor.  Teknoloji şirketleri bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. Twitter hesaplarından Kadınlar Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik..

 

 

GÜNCELLENİYOR…

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Tags: Anneler Günü, teknoloji şirketleri, twitter

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Atilla Mede

Atilla Mede

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