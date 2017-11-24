Teknoloji şirketlerinden ‘Öğretmenler Günü’ mesajları

Teknoloji şirketlerinin Twitter hesaplarından Öğretmenler Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik…

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Teknoloji şirketleri bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. Twitter hesaplarından Öğretmenler Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik..

Büyük hayaller kurmamıza ve kendimize inanmamıza büyük yardımları olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız! 📚 pic.twitter.com/hEznqYT133 — DELL Türkiye (@DellTurkiye) November 24, 2017

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/s5fVkAYcbK — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) November 24, 2017

Değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz… pic.twitter.com/YQTRYt6viv — ESET Türkiye (@Eset_Turkiye) November 24, 2017

Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/LVAnbYzFRf — Vestel (@Vestel) November 24, 2017

Dünden bugüne, emekleriyle yolumuza ışık tutan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/iLMBEzUZJ9 — Sony Turkiye (@Sony_Turkiye) November 24, 2017

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarız! pic.twitter.com/cLgrQcDzqw — Logitech Türkiye (@LogitechTurkiye) November 24, 2017

Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceği şekillendiren, aydın ve dinamik nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz. #24KasımÖğretmenlerGünü pic.twitter.com/7GzhRoISdX — NETAŞ (@NetasTR) November 24, 2017

Bize kattığınız her şey için binlerce kez teşekkür ederiz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. pic.twitter.com/rZSaIZ9PaQ — LG Electronics (@lgturkiye) November 24, 2017

Geleceğe yön veren, etrafına ışık saçan bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun! pic.twitter.com/KgvhT0w3lQ — Lenovo Türkiye (@LenovoTurkiye) November 24, 2017

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/dvruuCW9e4 — Microsoft Türkiye (@MicrosoftTR) November 24, 2017

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! #24KasımÖğretmenlerGünü pic.twitter.com/5t9hcvQbFo — NetApp Turkey (@NetAppTR) November 24, 2017

#ÖğretmenDemek en imkansız görünen durumlarda bile engel tanımamak demektir. Engelleri aşmamızı sağlayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/mRQkJRhFmc — TURKCELL (@Turkcell) November 23, 2017

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun pic.twitter.com/4wO26LdoNt — KYOCERA_DS_TR (@KYOCERA_DS_TR) November 24, 2017

Geleceğin mimarı öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/zg9mzHEnUx — Türk Telekom (@TurkTelekom) November 22, 2017

Bize hayata doğru açılardan bakmayı öğreten, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. #ÖğretmenlerGünü pic.twitter.com/fREcGoc6Yu — Canon Türkiye (@Canon_TR) November 24, 2017