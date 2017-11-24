Teknoloji şirketlerinden ‘Öğretmenler Günü’ mesajları

Teknoloji şirketlerinden ‘Öğretmenler Günü’ mesajları
, 24 Kasım 2017

Teknoloji şirketlerinin Twitter hesaplarından Öğretmenler Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik…

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Teknoloji şirketleri bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. Twitter hesaplarından Öğretmenler Günü’ne özel attıkları kutlama twit’lerini sizler için derledik..

 

 

 

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Tags: kutlama mesajları, Öğretmenler Günü, teknoloji şirketleri

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