Teknoloji’de birleşme ve satın alma işlemleri 2016’da rekor kırdı

EY’nin Küresel Teknoloji Sektörü Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu sonuçlarına göre; 2016 yılında sektörde gerçekleştirilen işlemlerin toplam değeri bir önceki yıla göre %2 yükseldi ve 466,6 milyar dolar ile rekor kırdı. Böylece sektörde işlem değeri üst üste 2 yıl rekor seviyeleri görmüş oldu

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Küresel Teknoloji Sektörü Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu sonuçlarını açıkladı. Rapora göre; teknoloji sektöründe toplam işlem değeri 2016 yılında bir önceki yıla göre %2 artarak 466,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece 2015 yılında 459,6 milyar dolar ile ulaşılan rekor seviye aşılmış oldu. Raporda; küresel teknoloji sektöründe geçtiğimiz yıl görülen birleşme ve satın alma faaliyetlerinde bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya iletişimi ve büyük veri analizi gibi dijital dönüşüm faktörlerinin itici güç olduğu belirtiliyor.

İşlem hacmi %5 geriledi

Yıllık toplam işlem değerinin bir önceki yıla göre yükseliş göstermesine karşın, 4. çeyrek dönemde işlem değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 düşüş göstererek 117,2 milyar dolara indi. Bununla birlikte 2016 yılında toplam 3 bin 796 işlem gerçekleştirilen teknoloji sektöründe işlem hacmi %5 gerilerken, 4. çeyrek dönemde işlem hacmi %7 düşüş ile 844’e indi.

Nesnelerin interneti ve yapay zekâ sektöre yön verecek

Rapor sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, Telekom, Teknoloji ve Medya Sektörü Lideri Sinem Arı Öz şunları söyledi: “Küresel teknoloji sektörü birleşme ve satın alma işlemleri hacminde yılın ikinci yarısında yaşanan yavaşlama, teknoloji şirketlerinin yükseliş sonrası yatay bir seyre geçtiğine işaret ediyor. Dijital dönüşümün halen emekleme safhasında olması ve nesnelerin internetine (IoT) ilişkin işlemlerde yaşanan olağanüstü artış dikkate alındığında; işlem hacminde görülen düşüşün birleşme ve satın alma faaliyetlerinde uzun vadeli bir gerilemeye dönüşeceğini öngörmüyoruz. Bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya iletişimi ve büyük veri analizi gibi dijital dönüşüm faktörleri, teknoloji sektörü birleşme ve satın alma işlemlerinin rekor seviyeye ulaşmasında itici güç oldu. Bu alanlardaki hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Ancak şirketler kendilerini yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi yeni dönüşümlere hazırlamalılar çünkü bu faktörler, bu yıl ve gelecek yıl birleşme ve satın alma faaliyetlerini daha da yukarı seviyelere taşıyabilir.”

Nesnelerin internetinde işlem değeri 3 kat arttı

Cihazların birbirleri arasında iletişim kurmasıolarak tanımlanan nesnelerin interneti alanında işlem hacmi 2016 yılında %30 yükseliş gösterdi ve toplam 221 işlem gerçekleştirildi. İşlem değeri ise 3 kat artarak 103,4 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan teknoloji sektöründe sınır ötesi gerçekleştirilen birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 2016’da bir önceki yıla göre %63 yükselerek 208,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.