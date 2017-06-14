Teknolojinin Kadın Liderleri ikinci kez ödüllendirildi

Microsoft’un KAGİDER ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği ve kadınların teknoloji alanındaki başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen ‘’Teknolojinin Kadın Liderleri’’ yarışmasında kazananlar belli oldu.

Bu yıl ikincisi yapılan ve 9 farklı kategoride yüzlerce kadının yarıştığı etkinliğin ödül töreni, 12 Haziran Pazartesi günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirildi. Türkiye’de teknoloji alanında çalışan kadınları daha fazlasını başarmaları teşvik etmek amacıyla geçen yıl hayata geçirilen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının ikincisinde ödüller sahiplerini buldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürüten KAGİDER’in destek verdiği projeye çalışmalarında kız çocukların eğitim yoluyla güçlenmesini odak noktasına alan Aydın Doğan Vakfı da katıldı. Projenin ödül töreni 12 Haziran Pazartesi günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirildi.

9 farklı kategoride verilen ödüllere her yaştan ve çalışma seviyesinden yüzlerce başvuru gerçekleşti. Kadınlara yönelik teknoloji programı olan ve ortaokul-lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların aday olabilmesiyle hem sektöre hem de kadınların ekonomiye katılmasına yeni bir dinamizm katan Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında birbirinden özel başarı hikâyeleri gün yüzüne çıktı.

Yarışmanın kategori birincileri aşağıdaki gibi:

• Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi – Müjde Esin

• Yılın Başarılı Kadın CIO’su – Figen Demirhan

• Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider – Prof. Dr. Aytül Erçil

• Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi – Elif Koç

• Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi – Prof Dr. Pınar Yolum

• Engelleri Aşan Kadın Lider – Serpil Gümüş

• Bulut Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider – Özlem Kalender

• Genç Teknoloji Yıldızı – İlayda Demircioğlu

• Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı – Deniz Gülbaharlı

• Jüri Özel Ödülü – Teknolojik Anneler