Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’ne başvurular başladı

Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’ne başvurular başladı
, 20 Mart 2017

Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikayeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için yola çıkan Microsoft Türkiye’nin bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması için başvurular başladı.

Kadın girişimcilerin 24 Nisan 2017 tarihine kadar yarışmanın internet sitesinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması bu yıl Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) yanı sıra Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Aydın Doğan Vakfı tarafından da destekleniyor.

Geleceği inşaa eden teknoloji sektörünün dünyayı güçlendirecek inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli rolü olduğuna inanan Microsoft, Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikayesi yaratan kadınları ortaya çıkarmak için ikinci kez gerçekleştiriliyor. 2016’da Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasını hayata geçiren Microsoft Türkiye, başarı hikayeleriyle ilham veren kadınları bu yıl da destekliyor.

Kadın girişimciliğinin sembol kuruluşu KAGİDER ile birlikte bu yıl Aydın Doğan Vakfı tarafından da desteklenen programa başvurular 9 ayrı kategoride yapılabiliyor. Katılmak isteyen kadın girişimcilerin ve liderlerin 24 Nisan 2017 tarihine kadar www.microsoft.com/turkiye/teknolojininkadinliderle… sitesindeki formu doldurmaları gerekiyor.

Girişimci kadınlar 9 ayrı kategoride yarışacak
Başarı hikayelerinden ilham alan kadınların daha harika işler başaracağına inanan Microsoft Türkiye’nin Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması kadınlara yönelik bu yarışma ortaokul lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların aday olabilmesiyle birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.
‘’Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Bulut Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider kategorilerinin yer aldığı yarışmada ödüller, 31 Mayıs 2017 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan tören ile sahiplerini bulacak.

 

Kategoriler Haber
Tags: başvuru, kadın liderler, KAGİDER, microsoft, teknoloji

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