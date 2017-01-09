Teknolojiye kadın eli değdirecek kampanya

Huawei, teknolojiye daha fazla kadın eli değmesi hedefiyle TEV işbirliğinde teknoloji ve bilişim alanında öğrenim gören kız öğrencilerin eğitimine destek olacak “Huawei Teknoloji Bursu” kampanyasını başlattı.

Dünyanın önde gelen küresel bilgi ve iletişim teknolojileri firması olan Huawei, kız öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerini teşvik etmek ve bu alanda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yalnızca maddi olarak değil ama aynı zamanda eğitim, staj ve mentör programları aracılığıyla onların kariyer gelişimini desteklemek için bir proje başlattı. Huawei, 1967 yılından bu yana Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle; kız öğrencilerin eğitimine destek olacak. Teknoloji alanında çalışan kadın sayısının artırılmasını amaçlayan Huawei, Huawei Teknoloji Bursu” kapsamında elektrik ve elektronik bilgisayar, elektronik haberleşme bölümlerinde öğrenim gören öğrenciye burs verecek.

Orta Asya ve Kafkasya Bölgesin’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Xu, bireyler, kurumlar ve endüstrinin eşgüdümüyle daha iyi bağlantılı bir dünyanın zorunlu olduğunu söyledi. Xu, ‘’Bilgi ve İletişim teknolojileri önümüzde ki yıllarda Türk halkının hayatını, ülkede ki endüstri ve ekonomiyi değiştirecek .Huawei olarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanında öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak için buradayız. Huawei Teknoloji Bursu” kampanyasının ilk yılında bir grup kız öğrenci ile başladıkları çalışmalarını daha üst seviyelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten XU, orta ve uzun vadede daha fazla kız öğrenciye ulaşarak bursiyer sayılarını artırmayı planladıklarını ifade etti.

Huawei Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü Mine Zaim, “Sürdürülebilir kalkınma, ülkelerin gelişimi için hayati önem taşıyor. Bu sebeple öğrencilerin yeteneklerini sadece maddi imkânlarla değil, insan kaynakları ve eğitim alanlarımızla yapılacak işbirliği sonucu sağlanacak ek avantajlarla zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Umarız bilişim sektörünün geleceği açısından daha nitelikli insanlar yetiştirilmesi için işbirliğimizi yaygınlaştırıp uzun vadeye yayabiliriz.

“TEV olarak yarım asırdır seferberlik ruhuyla eğitime destek veriyoruz”

TEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir ise, dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden Huawei ile yaptıkları işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirterek, “Türk Eğitim Vakfı olarak yarım asırdır başarılı gençlerimize eğitim yolculuklarında destek veriyoruz. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda yurtiçinde 223.600, yurtdışında 1.665 eğitim bursu sağladık. Eğitime katkılarımızı 27 adet eğitim tesisi yaptırarak destekledik. Bugüne kadar; 17 İlköğretim Okulu, 3 Anadolu Lisesi, İzmir, Trabzon ve Ankara’da olmak üzere 3 Kız Öğrenci Yurt Binası, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile 1 Çocuk Kütüphanesi’ni Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sunduk. Ayrıca 2001 yılında üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türkiye’deki tek okul olan TEVİTÖL’ü (TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi) devraldık. ‘’ dedi. Kız öğrencilere destek vermek üzere oluşturulan Huawei Teknoloji Bursu’nun, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda giderek artan farkındalığa önemli bir katkı yapacağını söyleyen Özdemir, “Bu projenin önümüzdeki yıllarda yine Huawei işbirliğiyle genişletilerek, daha fazla sayıda kız öğrenciye ulaşmasını umut ediyoruz. Bu proje teknoloji ve bilişim sektöründeki diğer firmalar için de önemli bir örnek teşkil edecek. Huawei’yi bu duyarlı yaklaşımı vesilesiyle içtenlikle kutluyor ve teşekkür ediyoruz”