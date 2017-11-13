TELKODER: “Türkiye fiber altyapı bekliyor”

TELKODER’in Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Birbirine Bağlı Dijital Dünyaya Yolculuk” temalı 2017 İstanbul Zirvesi’nde Elektronik Haberleşme sektörünün güncel durumu hakkında bilgiler vererek, fiber altyapı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 21. yüzyılın en önemli sektörünün, hem kendisi hem diğer tüm sektörler için değer yaratan telekom-iletişim alanı olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki düzenlemelerin ise ülkenin gelişmesi yolunda çok önemli olduğunu belirtti. Arıak, “Geçmişe değil, geleceğe bakalım. Türkiye fiber altyapı bekliyor” dedi.

TELKODER’in 16 yıldır bir yandan ülkemizdeki serbest telekom firmalarını temsil ederken, diğer yandan da sektörün gelişmesi için strateji geliştirdiğini söyleyen Arıak, “TELKODER, sektörde rakip olan tarafları bir araya getiriyor. Devlet ve özel sektörün farklı yaklaşımlarını, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve toplumun yararı açısından uzlaştırmaya çalışıyor” dedi.

Devletleştirme değil, bugüne çözüm aramalıyız!

Yusuf Ata Arıak, sektörle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci ile yaptığı görüşme sonrasında yayınlanan haberlerde bazı konuların yanlış anlaşıldığını da hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

“TELKODER’in kurulduğundan bugüne Başkanlığını yürütüyorum ve Telekom sektörünün içinde 35 yıldır aktif olarak yer alıyorum. Son bir yıldır, bazı çevrelerce önerilen “Türk Telekom’un devletleştirilmesi”, kimseye fayda sağlamaz. İnovasyon ve teknolojinin bu kadar bağımlı olduğu bir altyapıyı şimdi alıp, yeniden devlete bağlamak mümkün değil ve doğru da değildir. Bunun yerine toplumsal bir mutabakatla strateji geliştirip, haberleşme altyapısı sorunumuzu çözmeliyiz.”

TELKODER’in tüm kesimlerle diyaloğu olduğunu da hatırlatan Arıak, “Bunu yaparken hedefimiz, kendi üyelerimizin daha iyi şartlara sahip olması olduğu kadar, sektörümüzün düzgün çalışmasının da sağlanması. Bu kapsamda ülkemizin geleceğini düşünerek stratejik çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Arıak, sektörün özellikle altyapıdaki sorunlarının çözülmesi için TELKODER’in geliştirdiği stratejik adımları ve kimin ne yapması gerektiğini şöyle özetledi;

1.Altyapıdaki paylaşımın sağlanması (BTK ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

2.Yeni altyapı yapılmasının önünün açılması (Belediye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BTK, İşletmeciler)

3.Kablo TV/İnternet altyapısının değerlendirilmesi (BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İşletmeciler)

4.Belediyelerin rant hevesinin önlenmesi (BTK, Belediyeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

5.Uydu genişbantın önünün açılması (BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)