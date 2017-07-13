Telsiznet’in TE385 cihazı özellikleri ile dikkat çekiyor

Telsiznet’in TE385 cihazı özellikleri ile dikkat çekiyor
, 13 Temmuz 2017

Haberleşme sektörünün önde gelen firmalarından Novatel tarafından piyasaya sunulan yeni haberleşme servisi Telsiznet’in TE385 modeli  hem kullanım kolaylığı hem de iş verimliliğini artırmayı vaat ediyor. 

Telsiz sistemleri için gerekli frekans tahsisi ve altyapı kurulumu maliyetlerini ortadan kaldıran Telsiznet , kullanıcılara cep telefonu şebekeleri (GPRS, 3G ve 4.5G) ya da WiFi kablosuz yerel ağları kullanarak kesintisiz iletişim imkânı sağlıyor. Kapsama alanı tüm Türkiye olan ve tek düğme ile anlık, grup veya birebir haberleşme imkânı sunan Telsiznet kullanım kolaylığı sağlayan birbirinden farklı modelleriyle de dikkat çekiyor. GPS desteği ve Android akıllı işletim sitemine sahip TE385 modeli, saha ekiplerine yüksek kalitede iletişim imkânı sunmasının yanı sıra kompakt boyutu, endüstriyel tasarımı, üstün kalite ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde profesyoneller için ideal bir iletişim cihazı olarak fark yaratıyor.

İş verimliliği, iş sağlığı güvenliği ve üretim kalitesine katkısı sebebiyle haberleşmenin ciddi bir öneme sahip olduğunu belirten Novatel Genel Müdürü Cem Ankara, Telsiznet  ürünlerinin tamamen buna yönelik geliştirildiğini belirterek TE385’in dikkat çeken teknik özellikleriyle ilgili şunları söyledi:
“Telsiznet ürünleri elektrik, su ve doğalgaz şebeke işletmelerinin yanı sıra kamu, inşaat, güvenlik, perakende, lojistik, sağlık, turizm, madencilik gibi telsiz kullanımının yoğunlukta görüldüğü tüm sektörler için uygun yepyeni bir haberleşme servisi. Tüm operatörlerle uyumlu Telsiznet cihazlarından biri olan TE385 cihazı 3G/4G GSM şebekelerini ya da Wifi kapsaması kullanarak tüm saha ekibinin kesintisiz bir şekilde iletişim halinde kalabilmesini sağlıyor. Dış saha şartlarına uyum sağlaması için IP54 derecelendirmesine uygun olarak üretilen ve sertifikalandırılan TE385 üzerinde bulunan 3000 mAH ve 5000 mAH batarya seçenekleri sayesinde ise uzun süre şarj ihtiyacı duymadan kullanılabiliyor.”

Alışılmış telsiz sistemleri altyapısı kurulumu gerektirmeyen Telsiznet cihazlarının telefona benzer özelliklere sahip olmasının kullanıcılar için hızlı adaptasyon sağladığını belirten Ankara, Telsiznet hizmetlerinden faydalanmak için Telsiznet aboneliğinin yanında kullanılacak cep telefonu şebekesi operatörü tarafından sağlanan sim kartın yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.

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Tags: Novatel, Telsiznet

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