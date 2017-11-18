Teradata ve Komtaş güçlerini birleştirdi

Teradata ve Komtaş, Teradata’nın Türkiye operasyonları için iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Teradata ve Komtaş, Kasım ayında yapılan lansmanla birlikte yeni iş birliklerini duyurdu. Bu yeni birliktelik çerçevesinde Teradata bünyesinde bulunan satış, pazarlama, destek ve profesyonel hizmetler, Türkiye pazarına Komtaş Bilgi Yönetimi üzerinden sunulacak.

Teradata ve Komtaş iş birliği ile Teradata Türkiye’deki mevcut faaliyetlerini genişletecek ve yerel müşterilerine kritik iş çözümleri konusunda destek olmaya devam edecek. Bu ortaklık ile finans, telko, perakende, imalat ve bazı kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuklarını desteklemek ve en son teknoloji çözümlerle doğru iç görülere ulaşmaları sağlanacak.

İş birliğinin tanıtıldığı toplantıda söz alan Komtaş Genel Müdürü Yüksel Çomak, “Teradata ortaklığı, veri yönetimi ve analitik çözümler yolculuğumuz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler veri bilimi ve analitiğin dijital dönüşümün temelinde olduğuna ve gelecekte pazarın şekillenmesinde yıkıcı bir güce sahip olacağına inanıyoruz. Bu ortaklıkla, dijital dönüşüm yolculuğu için müşterilerimize uçtan uca çözümler sunmak için her zamankinden daha güçlü olacağız” dedi.

Çomak sözlerini şu şekilde bitirdi:

“İnanıyoruz ki teknolojik yeniliklerin değeri sadece teorik olarak gösterilemiyor. Bu teknolojinin nasıl bir katkısı olduğunu anlamak için dokunmanız ve anlamanız gerekiyor. Bizi rakiplerimizden farklı yapan da aslında bu. Bizler iş çözümlerine odaklanırız, son teknolojileri müşterilerimizin kritik dijital göstergeleri anlamasına yardımcı olmak ve bu göstergelerin, işlerine nasıl katkı sağlayacağını göstermek için hızlıca prototiplerle denenmelerini sağlayabiliriz. Son teknolojileri müşterilerimizin gerçek hayattaki operasyonlarına uyarlayarak katma değerli çözümler sunarız.”

Bu iş birliği Komtaş’ın önümüzdeki dönemde de çözüme odaklanmaya devam edeceğini ve yerel firmaların veri odaklı bir organizasyon haline gelmeleri için ihtiyaç duyduğu çözümleri sağlayacağını gösteriyor. En güçlü iş ortaklarıyla Komtaş, gücüne güç katarak doğru ürün ve çözümleri endüstrilerin ihtiyacına uyarlamaya devam etmeyi hedefliyor.