Tesla elektrikli kamyonet üretimine 2019’da başlayacak

Tesla elektrikli kamyonet üretimine 2019’da başlayacak
, 27 Aralık 2017

Tesla CEO’su Elon Musk, elektrikli kamyonet-pickup üretimine 2019’da başlayacaklarını açıkladı.

Musk, Twitter mesajında, “Model Y’nin ardından kamyonet üretimine başlayacağımızın sözünü veriyorum. Tasarımı ve mühendislik planı beş yıldır kafamda. Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Musk’ın verdiği bilgiye göre kamyonet üretimi, Model 3 sedan platformu üzerine inşaa edilen Model Y’nin 2019 ortasında üretime geçmesinden kısa süre sonra başlayacak.

Musk’ın Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre üretilecek elektrikli kamyonet, bu segmentte en çok satılan araç olan Ford’un F150 modelinden biraz daha büyük olacak.

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Tags: elektrikli araç, Tesla

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