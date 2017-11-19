Elektrikli TIR Tesla Semi için ilk siparişler gelmeye başladı

Elektrikli TIR Tesla Semi için ilk siparişler gelmeye başladı
, 19 Kasım 2017

Tesla’nın geçen perşembe gecesi ilk defa gün yüzüne çıkan elektrikli TIR’ı Tesla Semi için ABD’de ilk siparişler gelmeye başladı.  

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın perşembe gecesi düzenlenen lansmanda tanıttığı elektrikli TIR Tesla Semi için, ABD’de ilk siparişler gelmeye başladı.

CNBC’nin haberine göre, ABD’nin en büyük perakende zinciri Walmart, Tesla Semi için ABD ve Kanada’dan 15 sipariş aldıklarını duyurdu.

Michigan merkezli süpermarket zinciri Meijer de, Bloomberg’e açıklamasında, dört elektrikli TIR siparişinde bulunduklarını bildirdi.

Tesla, tasarımı ve özellikleriyle büyük heyecan yaratan Tesla Semi’nin satış fiyatı konusunda bir açıklama yapmamıştı. Ön siparişlerde ise 5 bin dolarlık indirim yapılacağı belirtiliyor. Tesla Semi için üretimin, 2019’da başlaması bekleniyor.

 

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Tags: elektrikli TIR, Tesla Semi

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