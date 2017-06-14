Tim Cook, Apple’ın otonom otomobil projesini resmen açıkladı

Apple’ın CEO’su Tim Cook, uzun zamandır konuşulan ancak halen gizemini koruyan otonom otomobil projesi hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Tim Cook, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Apple’ın büyük bir gizlilik içinde otonom otomobiller üzerinde çalıştığını söyledi.

Cook, 5 Haziran’da gerçekleşen WWDC konferansı esnasında verdiği röportajda kendilerini otonom sistemler üstünde odaklandıklarını ve bu teknolojiyi bir temel olarak gördüklerini belirtti. Cook, ayrıca bu projeyi yapay zeka projelerinin anası olarak gördüklerini ve bu yüzden üzerinde çalışılması en zor projelerden bir olduğunu açıkladı.

Tim Cook, otomobil endüstrisinde bir olgunlaşma gördüğünü ve otonom sürüş teknolojisinin gelecekte hayata geçirilecek üç değişim vektöründen biri olduğunu söyledi. Cook, diğer iki vektörün ise araç paylaşımı ve elektrikli motorlara dönüşüm olduğunu belirtti.

Apple, bugüne kadar otonom otomobil üzerinde çalıştıklarını saklamıştı ancak Financial Times’a göre Apple, Ford ve Mercedes-Benz gibi otomobil şirketlerinden otomotiv uzmanlarını daha önce bünyesine transfer etmişti. Bloomberg’e göre ise Apple’ın otomotiv üzerine çalışan 1000’den fazla mühendisi bulunuyor.