TİM’den Arvato Telekomünikasyon’a ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” ödülleri sahiplerini buldu. Arvato Telekomünikasyon BT Hizmetleri kategorisinde 5. olurken, 500 şirket arasında 175. sırada yer aldı.

Ekonomi Bakanlığının katkıları ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde 2017’nin ihracatta atılım yılı olacağı vurgulanırken, ödüller kapsamında araştırmaya konu olan 500 firmanın 2015 yılında toplam 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Arvato Telekomünikasyon CEO’su Soner Cesur, Türkiye İhracatçılar Meclisi

(TİM) tarafından verilen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” ödüllerinde, Arvato’nun BT Hizmetleri kategorisinde 5. olması konusunda şunları söyledi: “İki senedir, Türkiye’de sektörün büyüme oranının oldukça üzerinde bir hızla büyürken, müşteri portföyümüze alanında lider büyük markaları katmaya devam ettik. Hızla devam ettiğimiz yatırımlarımızla Türkiye’ye referans olmayı ve her biri sektöründe lider müşterilerinin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki dünya devlerine de en iyi hizmeti vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Dört temel değerinden biri inovasyon olan bir grup olarak, işinde uzman bir ekiple çalışıyor, lideri olduğumuz sektörlerde bu anlamda kullandığımız teknoloji ile de örnek olmak istiyoruz.”

Arvato, dünyada 70.000 Türkiye’de ise 3.500 kişiye istihdam sağlıyor. “Business Process Outsourcing” (BPO) şirketi Arvato’nun müşterileri arasında telekomünikasyon, teknoloji, finans, enerji ve perakende gibi sektörlerin yerel ve uluslararası çaptaki şirketleri yer alıyor. Sunduğu BPO hizmetleriyle toplam 6 şehir ve 11 lokasyondan hizmet veriyor.