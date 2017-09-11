TmaxSoft, Red Hat işbirliğiyle Tibero’yu AWS’ye taşıyor

Güney Koreli yazılım şirketi TmaxSoft, Oracle uyumluluğu ile öne çıkan ve yüksek derecede ölçeklenebilen kurumsal veri tabanı Tibero’nun, Amazon Machine Image (AMI) aracılığıyla, Red Hat Enterprise Linux üzerinde kullanılabilmesi için Red Hat ile işbirliği yaptığını duyurdu.

TmaxSoft’un Red Hat ile süregelen ilişkisinin devamı kapsamında duyurusu yapılan Tibero AWS VM, Red Hat müşterilerine Tibero’yu AWS Marketplace üzerinden kolay kolay bir şekilde konfigürasyon yapma ve sipariş etme imkanı veriyor.

“TmaxSoft müşterilerin mevcut seçeneklerini genişletmek amacıyla Red Hat ile doğrudan işbirliği yapıyor olmaktan dolayı heyecanlıyız” diyen TmaxSoft CEO’su ve Başkanı Joshua Yulish, “Tecrübemize göre, büyük kurumsal Linux platformları üzerinde güvenilirlik ve performans arayan Tibero veri tabanı müşterileri büyük bir oranda Red Hat Linux Enterprise kullanıyorlar. Şimdi güvenerek kullandıkları bu çözümü AWS Marketplace’e uyarlayabiliyoruz. Bu hem kurumsal hibrit pazarlarına, hem de işlerini büyütürken kurumsal seviyede veri tabanı performansı ve güvenlik ihtiyacı olan KOBİ’lere hitap ediyor.” dedi.

Red Hat’te Global Teknoloji Ortakları biriminde kıdemli yönetici olan Mike Werner ise, “Kurumsal BT, bulut ortamları boyunca genişliyor ve bir yandan da altyapı müşterilerinin kendi veri merkezlerinde güvenerek kullandığı kurumsal klasman çözümlerin ortak bulutta erişilebilir olması bekleniyor. TmaxSoft, Tibero veri tabanı yönetimi sistemini (DBMS) bir AMI olarak Red Hat Enterprise Linux üzerinde kullanılabilir kılarak, birçok konuşlandırma yöntemi özelinde müşterilerin tercih yapma gücünü artırıyor. TmaxSoft ile bu açık hibrit mimari üzerinde işbirliği yapıyor olmaktan dolayı memnunuz” dedi.

TmaxSoft’un Tibero’su yüksek derecede ölçeklenebilen, kaynakları verimli kullanan ve yüksek miktarda işlemsel veri işleme ve analitiğe etkin bir şekilde yanıt veren bir DBMS. Uygun fiyatlandırmasıyla ileri düzeyde Oracle uyumluluğuna sahip olan ürün, ayrıca Oracle veri türlerini, komutlarını, şemalarını, saklanmış prosedürlerini ve SQL uzantılarını destekliyor. Tibero’nun aynı zamanda IBM DB2, MS SQL ve başka veri tabanları özelinde de benzer ürün ve dönüştürme avantajları bulunuyor.