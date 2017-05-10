TmaxSoft, Türkiye yatırımlarını artırıyor

Türkiye pazarında bir yılı aşkın süredir temsilcilik ofisi olarak faaliyetlerini sürdüren Güney Koreli yazılım şirketi TmaxSoft, şirketleşme sürecini tamamlayarak 2017 Haziran ayından itibaren faaliyetlerine TmaxSoft Türkiye olarak devam edecek.

Bulut bilişim, altyapı ve modernizasyon çözümleriyle BT pazarında yüksek performans ve maliyet avantajı sunan TmaxSoft, yılın ikinci yarısında iki yeni ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket ayrıca, organizasyon ağını 2021 yılına kadar 42 ülkeye çıkartıp 3 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyor. MEA bölgesinin merkez ofisini Türkiye’de konumlandıran şirket, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’yı da kapsayan bölgeyi Türkiye ofisi üzerinden Genel Müdür İlker Saltoğlu liderliğinde yönetecek. Türki Cumhuriyetler’deki faaliyetleriyse, TmaxSoft’un Rusya ve Türkiye ofisleri tarafından ortaklaşa yönetilecek.

1997 yılında yazılım alanında dünya devi markaların ürünlerine alternatif ürünler geliştirmek üzere kurulan TmaxSoft, Güney Kore’nin en büyük yazılım üreticisi konumunda bulunuyor. Genel merkezini Chicago’da konumlandıran şirket, bulut bilişim, altyapı ve modernizasyon çözümleriyle ön plana çıkıyor. JEUS, WebtoB, OpenFrame ve Tibero ürünleriyle farklılık yaratan TmaxSoft, Amazon Web Services, Red Hat, VMware ve IBM gibi firmalarla iş ortaklıklarını sürdürüyor. Şirket ayrıca, organizasyon ağını 2021 yılına kadar 42 ülkeye çıkartıp, 3 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye pazarında, bir yılı aşkın süredir temsilcilik ofisi olarak faaliyetlerini sürdüren Güney Koreli yazılım devi, şirketleşme sürecini tamamlayarak 2017 Haziran ayından itibaren faaliyetlerine TmaxSoft Türkiye olarak devam edecek. Pazara iddialı bir giriş yaptıklarını ve yeni ürünlerle farklı alternatifler sunmayı amaçladıklarını belirten TmaxSoft Türkiye Genel Müdürü İlker Saltoğlu, “TmaxSoft Türkiye olarak pazarda öncelik verdiğimiz ürünümüz, active cluster ve yüksek güvenlik özelliklerine sahip, performansı maliyet avantajıyla birleştiren kurumsal veri tabanı çözümümüz Tibero. Bağımsız donanım kullanımına imkan tanıyan, yüksek kapasiteli veri tabanı konsolidasyon ürünümüz Zetadata’ya da çok güveniyoruz. Asya kıtasında internet bankacılığında artık neredeyse bir standart haline gelen web uygulama sunucusu çözümü JEUS ve mainframe rehosting alanında çok önemli referanslara sahip olan OpenFrame ürünlerini de ön planda tutuyoruz” dedi.

İki yeni ürünle portföy genişleyecek

2017’nin ikinci yarısında iki yeni ürünü daha piyasaya süreceklerini belirten İlker Saltoğlu, “Yılın ikinci yarısında Unix tabanlı bir işletim sistemi olan ancak Windows ve Linux uygulamalarını çalıştırabilen TmaxOS’u Türkiye pazarına sunacağız. İkinci ürünümüzse, bulut hizmetleri sunmak isteyen sistem entegratörleri ve kurumlara bu hizmetleri sunabilecekleri yazılım platformunu sağlayacak olan TmaxCloud. Özellikle bulut entegrasyonundaki riskleri en aza indiren bu TmaxCloud ile Google ve Amazon gibi dünya devlerinin sahip olduğu fakat pazara sunmadıkları teknolojileri iş ortaklarımızın ve kurumların kullanımına sunacağız” dedi.

TmaxSoft Avrupa’daki büyümesini de sürdürüyor

Dünyadaki 20 stratejik merkezde 1000’den fazla çalışanı bulunan TmaxSoft, Avrupa’da açtığı üç yeni ofisle bölgesel genişlemesini de sürdürüyor. Almanya’da açılan ofis, Avusturya ve İsviçre pazarlarını yönetirken, İspanya ofisi ise Portekiz’i kapsayan İber Yarımadası’nın yönetimini de üstlenecek. Yeni açılan üç ofisten biri olan Fransa ise 2016 yılında 22,6 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip olan Almanya ofisine destek verecek.