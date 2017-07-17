Tottenham Hotspur, teknoloji çözüm ortağı olarak HPE’yi seçti

Tottenham Hotspur, teknoloji çözüm ortağı olarak HPE’yi seçti
, 17 Temmuz 2017

İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur, yeni stadyumu için resmi IT network ve kablosuz altyapı ortağı olarak Hewlett Packard Enterprise’ı seçtiğini açıkladı.

Kulüp, 2018’de açılması planlanan yeni stadı White Hart Lane’i inşa ediyor. Kuzey Londra futbol kulübü, yeni stadın şimdiye kadar geliştirilen en teknolojik stadyumlardan biri olacağını iddia ediyor.  61.559 kişilik kapasiteye sahip olacak stadyumda kullanılacak teknolojiye önem veren kulüp, HPE Aruba ile birlikte, ziyaretçilerin tüm mekanında bağlanabilirliği ve gelecekteki talepleri karşılayacak esnekliği sağlamayı umuyor. Futbol kulübünün IT direktörü Sanjeev Katwa, HPE ile dünyanın en ileri teknolojik stadyumlarından birini yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Katwa, “Yeteneklerinden dolayı HPE’yi seçtik” dedi.

Tottenham, sadece futbol maçları için değil aynı zamanda NFL ile sezon anlaşması yapan iki maça sahip oldukları için NFL maçlarını da stadyum olarak kullanmayı planlıyor. Kulüp aynı zamanda gelecekte konserlere ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmayı umuyor.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Aruba, HPE, teknoloji ortağı, Tottenham Hotspur

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

“Turkcell T70” ve “Turkcell Tablet” tanıtıldı

“Turkcell T70” ve “Turkcell Tablet” tanıtıldı

Zyxel, YTÜ öğrencilerine ağ teknolojilerini anlattı

Zyxel, YTÜ öğrencilerine ağ teknolojilerini anlattı

Yeni iPad’ler hakkında ilginç bilgiler

Yeni iPad’ler hakkında ilginç bilgiler

SES, Türkiye’deki varlığını güçlendirmek istiyor

SES, Türkiye’deki varlığını güçlendirmek istiyor

OneHour uygulamasına The Pitcher’dan ödül

OneHour uygulamasına The Pitcher’dan ödül

Çok başarılı olacağını düşündüğünüz siteler neden başarılı olmadı?

Çok başarılı olacağını düşündüğünüz siteler neden başarılı olmadı?

2017’de dünyayı bekleyen siber tehditler

2017’de dünyayı bekleyen siber tehditler

IBM kognitif hizmet platformunu duyurdu

IBM kognitif hizmet platformunu duyurdu

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *