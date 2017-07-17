Tottenham Hotspur, teknoloji çözüm ortağı olarak HPE’yi seçti

İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur, yeni stadyumu için resmi IT network ve kablosuz altyapı ortağı olarak Hewlett Packard Enterprise’ı seçtiğini açıkladı.

Kulüp, 2018’de açılması planlanan yeni stadı White Hart Lane’i inşa ediyor. Kuzey Londra futbol kulübü, yeni stadın şimdiye kadar geliştirilen en teknolojik stadyumlardan biri olacağını iddia ediyor. 61.559 kişilik kapasiteye sahip olacak stadyumda kullanılacak teknolojiye önem veren kulüp, HPE Aruba ile birlikte, ziyaretçilerin tüm mekanında bağlanabilirliği ve gelecekteki talepleri karşılayacak esnekliği sağlamayı umuyor. Futbol kulübünün IT direktörü Sanjeev Katwa, HPE ile dünyanın en ileri teknolojik stadyumlarından birini yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Katwa, “Yeteneklerinden dolayı HPE’yi seçtik” dedi.

Tottenham, sadece futbol maçları için değil aynı zamanda NFL ile sezon anlaşması yapan iki maça sahip oldukları için NFL maçlarını da stadyum olarak kullanmayı planlıyor. Kulüp aynı zamanda gelecekte konserlere ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmayı umuyor.