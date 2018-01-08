TP-Link, gelirlerini yüzde 28 artırdı

TP-Link, gelirlerini yüzde 28 artırdı
, 8 Ocak 2018

Kablosuz ağ pazarının önemli oyuncularından TP-Link, Türkiye’de de büyümesini sürdürerek pazardaki konumunu her geçen yıl daha da güçlü hale getiriyor.

Türkiye’de ofis açtığı 2010 yılından bu yana her yılı büyüme ile kapatan şirket, çeşitli zorlukların yaşandığı 2017 yılında da gelirlerini dolar bazında yüzde 28 artırdı.

TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Dolar bazında yüzde 28 büyüme, önemli bir başarıyı işaret ediyor. Bu başarıda doğru ürün ve fiyat politikası kadar iş ortaklarımızın da katkısı çok önemli. Hem distribütörlerimiz hem satış kanalımız hem de birlikte proje yaptığımız servis sağlayıcılar ile birlikte pazarı genişleterek büyüyoruz” dedi.

2017 yılında Türkiye’de yeni alanlara odaklandıklarını açıklayan Yang, kurumsal ağ çözümleri ve akıllı telefon ürünlerinin bunlar arasında yer aldığını belirtiyor. TP-Link’in bireysel ağ ürünlerinin yanı sıra kurumsal çözümlerinin de olduğunu vurgulayan Yang, “2018 yılından itibaren bu alanda TP-Link adı daha çok duyulacak. Özellikle KOBİ’lere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler ile çözüm sunuyoruz” dedi. Neffos akıllı telefonlar ile 2017 yılında hedefledikleri satış rakamlarına ulaştıklarını açıklayan Yang, 2018 yılında yeni modeller ile daha geniş bir hedef kitleye hitap edeceklerini söyledi.

TP-Link’in ağ pazarına yön veren bir şirket olduğunu belirten Yang, öncü rolü 2018 yılında da sürdüreceklerini ifade etti. 2018 yılında gelirlerini dolar bazında yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini belirten Yang, “Güçlü dağıtım ağımız ve iş ortaklarımız, geniş ürün yelpazemiz ve doğru fiyat politikamız ve deneyimli kadromuz ile büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

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Tags: TP-LINK

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